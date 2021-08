Siamo nel pieno dello svolgimento della Vuelta a España e il ranking UCI, la classifica internazionale stilata settimanalmente dalla UCI, non ha subito particolari scossoni rispetto a sette giorni fa. La graduatoria verrà rivoluzionata quando terminerà la grande corsa a tappe in terra iberica, alla vigilia di Europei e Mondiali. La top-10 individuale di martedì 24 agosto non è stata minimamente intaccata e le posizioni risultano invariate.

Lo sloveno Tadej Pogacar, vincitore dell’ultimo Tour de France, resta al comando con 4478 punti, appena 22 in più rispetto al belga Wout van Aert. Lo sloveno Primoz Roglic, Campione Olimpico a cronometro e al momento leader della classifica generale della Vuelta, occupa la terza piazza con 3520 punti. Alle sue spalle troviamo l’ecuadoriano Richard Carapaz (3056 punti per il Campione Olimpico della prova in linea) e l’olandese Mathieu van der Poel (2686, non disputerà i Mondiali di mountain bike). A seguire il francese Julian Alaphilippe (2458 per il Campione del Mondo) e il colombiano Egan Bernal (2244 per il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, in lotta per il podio alla Vuelta). Completano la top-10 il russo Aleksandr Vlasov, lo spagnolo Alejandro Valverde e il tedesco Maximilian Schachmann.

Giacomo Nizzolo è il migliore italiano: il Campione d’Europa occupa la 17ma posizione con 1526 punti, ha perso una posizione rispetto a settimana scorsa. Stabili Diego Ulissi (20mo), Damiano Caruso (31mo, i punti della vittoria di tappa alla Vuelta entreranno tra due settimane), Sonny Colbrelli (38mo), Matteo Trentin (52mo). Scivolano indietro di una posizione Filippo Ganna (60mo), Davide Ballerini (68mo), Vincenzo Nibali (83mo), mentre Giulio Ciccone ne perde due (75mo). Mattia Cattaneo 88mo, Fausto Masnada recupera una piazza ed entra in top-100.

L’Italia ha recuperato una posizione nella classifica per Nazioni: si risale al quinto posto con 8381 punti all’attivo, lasciandosi alle spalle la Gran Bretagna (8349,6). Gli azzurri sono però abbastanza lontani dall’Olanda (8740), si spera in un comunque complicato sorpasso dopo la Vuelta di Spagna. Il Belgio è saldamente al comando con 12046 punti davanti a Slovenia (10503) e Francia (10140). Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 24 agosto (prossima revisione tra sette giorni esatti).

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 4478

2. Wout van Aert (Belgio) 4456

3. Primoz Roglic (Slovenia) 3520

4. Richard Carapaz (Ecuador) 3056

5. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 2686

6. Julian Alaphilippe (Francia) 2458

7. Egan Bernal (Colombia) 2244

8. Aleksandr Vlasov (Russia) 1992

9. Alejandro Valverde (Spagna) 1920

10. Maximilian Schachmann (Germania) 1849

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

17. Giacomo Nizzolo 1526

20. Diego Ulissi 1454

31. Damiano Caruso 1186

38. Sonny Colbrelli 1098

52. Matteo Trentin 880

60. Filippo Ganna 841

68. Davide Ballerini 727

75. Giulio Ciccone 669

83. Vincenzo Nibali 596

88. Mattia Cattaneo 530

100. Fausto Masnada 473

103. Lorenzo Rota 464

104. Luca Mozzato 449

106. Filippo Zana 446

116. Andrea Pasqualon 418

119. Giovanni Aleotti 414

126. Alessandro Covi 393

127. Gianni Moscon 391

129. Andrea Bagioli 378

144. Matteo Fabbro 355

149. Gianluca Brambilla 339

156. Fabio Aru 330

160. Lorenzo Fortunato 320

162. Simone Velasco 319

178. Valerio Conti 300

183. Elia Viviani 283

183. Andrea Vendrame 295

187. Niccolò Bonifazio 288

197. Kristian Sbaragli 276

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 12.046

2. Slovenia 10.503

3. Francia 10.140

4. Paesi Bassi 8.740

5. Italia 8.381

6. Gran Bretagna 8349,6

7. Spagna 7903

8. Danimarca 7542,6

9. Australia 6757

10. Colombia 5986

Foto: Lapresse