Egan Bernal e Primoz Roglic sono i grandi nomi della vigilia alle Vuelta di Spagna, che scatterà sabato 14 agosto. Il parterre si preannuncia di lusso e indubbiamente il colombiano e lo sloveno saranno tra i favoriti per la vittoria finale: l’alfiere della Ineos Grenadiers si presenta dopo aver vinto il Giro d’Italia e insegue il primo sigillo in carriera in terra spagnola per completare la mitica Tripla Corona, su un percorso particolarmente adatto alle sue caratteristiche; l’uomo della Jumbo Visma ha invece trionfato nella cronometro delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo che si era ritirato dal Tour de France a causa di una caduta, e punta al terzo trionfo consecutivo in questa corsa a tappe.

La Ineos potrà contare anche sull’ecuadoriano Richard Carapaz, fresco Campione Olimpico della prova in linea e terzo al Tour de France. Il sudamericano farà da gregario a Bernal oppure si ritaglierà degli spazi? Lo deciderà, come sempre, la strada. Per la classifica generale lotteranno anche lo spagnolo Mikel Landa, il colombiano Rigoberto Uran (presenza da confermare, alla Grande Bouclé era in lotta per il podio prima di una crisi in montagna nel finale), il russo Aleksandsr Vlasov, il tedesco Maximilian Schachmamn, il francese Romani Bardet. Da tenere in seria considerazione il terzetto della Movistar composto dall’eterno Alejandro Valverde, dallo spagnolo Enric Mas, dal colombiano Miguel Angel Lopez.

L’Italia si gioca la carta Giulio Ciccone, che potrebbe fare alta classifica. Al Giro d’Italia aveva impressionato ed era in lizza per il podio prima di una caduta. L’uomo della Trek Segafredo si giocherà sicuramente le sue carte come Damiano Caruso, che rimonta in sella dopo il secondo posto ottenuto alla Corsa Rosa: riuscirà a volare come a maggio? Dovrebbe esserci anche Fabio Aru, che sembra essere in crescita di condizione e che è reduce dal secondo posto alla Vuelta a Burgos.

Foto: Lapresse