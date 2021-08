Adam Yates sarà una delle tante punte del Team Ineos alla Vuelta a España 2021 che inizierà domani a Burgos. Il corridore britannico è all’esordio stagionale in un grande giro, ma il suo avvicinamento alla gara a tappe spagnola è stato rovinato da una brutta caduta di cui è stato vittima, insieme al compagno di squadra Egan Bernal, alla Vuelta a Burgos, manifestazione che si è conclusa pochi giorni fa e che, storicamente, viene usata dai corridori per rifinire la preparazione in vista della Vuelta.

Yates, dunque, dovrà, verosimilmente, cercare di limitare i danni durante le prime frazioni per, poi, crescere alla distanza. Come il gemmello Simon, anche Adam, se è in giornata, ha pochissimi eguali in salita. Il corridore del Team Ineos, infatti, è stato uno dei pochissimi, insieme a Roglic e Daniel Martinez, a essere riuscito a battere sua maestà Tadej Pogacar, in una corsa a tappe, nell’ultimo biennio.

Il britannico del Team Ineos ha parlato della sua Vuelta in un’intervista rilasciata ai microfoni di Cyclism’Actu, queste le sue parole: “E’ importante avere più corridori capaci di fare classifica, soprattutto per riuscire a mettere in difficoltà un corridore del calibro di Roglic. Inoltre, avere più capitani ti dà modo di disporre di un piano B se qualcuno è costretto a ritirarsi per via di una caduta. Sono contento di gareggiare con gente che, come me, ha tanta voglia di attaccare“.

Foto: Lapresse