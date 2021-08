L’Italia è stata mestamente eliminata dalle Olimpiadi di Tokyo 2021. La nostra Nazionale di volley maschile ha terminato la propria avventura ai Giochi, venendo sconfitta dall’Argentina al tie-break. Una battuta d’arresto davvero molto amara per gli azzurri, che restano fuori dalla zona medaglia addirittura dopo 29 anni: da Barcellona 1992 l’approdo almeno in semifinale era stato sempre una garanzia. In Giappone è finita una generazione: sicuramente non ci sarà più Osmany Juantorena; Ivan Zaytsev esce con le ossa rotta a quasi 33 anni, Massimo Colaci saluta. Siamo nel bel mezzo di un ricambio generazionale, oggi ha salutato anche il CT Chicco Blengini, il cui contratto scadeva al termine della rassegna a cinque cerchi.

Il nuovo allenatore sarà Fefé De Giorgi, che ha vinto scudetto e Champions League nel 2019 con Civitanova e che quest’anno è stato esonerato prima di firmare con la Nazionale. Una scelta di prestigio a cui spetterà il compito di proseguire il lavoro con i giovani. Si partirà tra poco meno di un mese con gli Europei, in programma dal 1° al 19 settembre tra Polonia, Repubblica Ceca, Estonia e Finlandia. La nostra Nazionale giocherà la prima fase a Ostrava (Repubblica Ceca), dove se la dovrà vedere con le insidiose Slovenia e Bulgaria, due formazioni di assoluto spessore tecnico con cui si preannunciano due partite di grande rilievo. Più agevole, sulla carta, il confronto con i padroni di casa, con la Bielorussia e col Montenegro.

A quell’appuntamento non ci saranno i nomi noti e i veterani, ma sarà l’occasione per vedere all’opera giovani, novità, potenziali innesti futuri. Le convocazioni usciranno nelle prossime settimane, una parte del gruppo sta già lavorando in collegiale. L’obiettivo sarà quello di fare crescere la rosa a disposizione in vista dell’imminente futuro: le Olimpiadi di Parigi 2024 sono tutt’altro che lontane…

QUANDO TORNA IN CAMPO L’ITALIA DI VOLLEY?

1-19 settembre per gli Europei.

Foto: Lapresse