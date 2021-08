Football americano, Europei 2021: Italia-Francia. Orario semifinale, tv, programma, streaming

E’ iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per il grande evento del football americano italiano. Sabato 7 agosto, infatti, la nazionale italiana se la vedrà contro la Francia nel proprio match di semifinale dei Campionati Europei 2021.

L’attesissima sfida si giocherà sabato 7 agosto alle ore 21.00 allo stadio Garilli di Piacenza e andrà a definire quale tra le due squadre potrà accedere alla fase finale nel mese di ottobre. Le altre partite metteranno di fronte Finlandia-Svezia, Svizzera-Olanda, Austria-Serbia e Repubblica Ceca-Russia, mentre la Danimarca avanza dopo l’8-0 a tavolino sulla Gran Bretagna.

La fase finale si disputerà nel mese di ottobre con l’assegnazione dei posti dal primo al dodicesimo. L’Italia, in caso di successo contro la Francia, andrà a giocarsi il titolo con la vincente di Finlandia-Svezia, per andare a scrivere una pagina epica della storia del football americano tricolore per un successo che manca dal lontano 1983.

IN TV – La semifinale tra Italia e Francia non avrà copertura televisiva. In streaming non c’è ancora la certezza che il match sarà trasmesso sul canale YouTube della FIDAF. OA Sport, infine, vi proporrà la DIRETTA LIVE della sfida del Garilli di Piacenza.

PROGRAMMA EUROPEI FOOTBALL AMERICANO 2021

Sabato 7 agosto

Ore 21.00 Italia vs Francia

Foto: Valerio Origo