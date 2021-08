Volley, Olimpiadi Tokyo: la Francia elimina al tie-break la Polonia a vola in semifinale

La Francia conquista la semifinale del torneo di volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo. I transalpini hanno sconfitto al tie-break (21-25 25-22 21-25 25-22 15-9) la favoritissima Polonia. Alla squadra di Vital Heynen non sono bastata le prestazioni super di Leon autore di 29 punti e Kubiak che ha messo a referto 26 punti. Tra i francesi il top scorer è stato Patry con 21 punti.

La Polonia parte forte nel primo set grazie al bolide di Kubiak che vale l’8-5. I transalpini, però, non mollano e si riportano in scia con il vincente di Chinenyeze (12-11). Nella fase centrale i ragazzi guidati da Heynen alzano il livello del proprio gioco e piazzano il break (17-11). La Francia reagisce ma con l’attacco ben giocato da Kaczmarek i polacchi tengono a distanza gli avversari (21-17). Nel finale Leon e compagni gestiscono bene e chiudono 25-21.

Avvio di secondo set molto equilibrato (5-5). La partita prosegue con un braccio di ferro molto intenso, con Ngapeth che risponde a Kurek (11-10). Il primo break lo piazzano i transalpini con Patry che sigla il punto del 19-17. La Polonia prova a tornare sotto ma i francesi con Clevenot si portano sul 23-30. In chiusura i ragazzi di Tillie riescono a gestire bene la situazione e chiudono 25-22.

La squadra di Heynen entra in campo ben determinata ad inizio del terzo set e sale fino al 7-4. La Francia riesce ad alzare le percentuali in difesa e torna rapidamente in parità con Patry (14-14). Nella seconda parte del parziale è ancora la Polonia a prendere in mano la situazione, ritrovando grande efficienza a muro (22-18). Nel finale Leon piazza il bolide che fissa il punteggio sul 25-21.

Grande equilibrio anche in avvio di quarto set (7-7). Il botta e risposta tra Francia e Polonia si fa sempre più intenso con Clevenot che risponde a Leon con gran bolide (13-13). I transalpini alzano improvvisamente il ritmo del proprio gioco e allungano con il muro di Goff (22-18). Nonostante il tentativo di rientrare dei polacchi proprio in chiusura i francesi riportano in parità il conto dei set con Patry (25-21) e allungano il match al tie-break.

Sulle ali dell’entusiasmo la squadra di Tillie inizia con grande ritmo il parziale decisivo portandosi nel giro di pochi minuti sul 6-2. Un po’ a sorpresa la Polonia non riesce a trovare le armi giuste per mettere in crisi gli avversari che ne approfittano (12-7). Nel finale la Francia gestisce bene la situazione e conquista la semifinale, dove troverà l’Argentina, imponendosi 15-9.

Foto: LaPresse