L’Italia prosegue nella sua scatenata marcia trionfale ai Mondiali Under 19 di volley maschile. Dopo aver annichilito Brasile e Repubblica Ceca, la nostra Nazionale demolisce anche la Bielorussia con un secco 3-0 (25-21; 25-16; 25-17) e si assicura il primo posto nel girone con un turno di anticipo (l’ultima partita contro la modesta Colombia, in programma domani alle ore 07.30, non riserverà comunque grandi sorprese).

Gli azzurri sono stati ancora una volta impeccabili a Teheran (Iran) e hanno chiuso la pratica in maniera agevole, meritando ampiamente il terzo successo consecutivo e il primato nella Pool B. A questo punto i ragazzi di coach Vincenzo Fanizza attendono di conoscere l’avversaria negli ottavi di finale, ma sulla carta si preannuncia un accoppiamento decisamente favorevole ai nostri portacolori.

L’Italia è sempre stata in totale controllo della partita, ben guidata dal regista Mattia Boninfante (figlio di Dante). Oggi il top scorer è stato lo schiacciatore Luca Porro, autore di 12 punti (4 muri). Doppia cifra per il centrale Gianluca Rossi (10 punti, 3 muri) affiancato da Filippo Bartolucci (4 punti, 2 muri). L’opposto Alessandro Bovolenta (figlio del compianto Vigor) ha messo a segno 9 punti (2 muri). Gabriele Laurenzano il libero, c’è stato spazio anche per gli attaccanti Mattia Orioli (5 punti) e Francesco Quagliozzi (2). Tra le fila della Bielorussia i migliori sono stati Aliaksei Makhtsei (10 punti) e Arseniy Palonski (9).

