Volley, Mondiali Under 19: Italia eliminata ai quarti di finale, sciupati 5 match point contro la Bulgaria

L’Italia è stata eliminata ai quarti di finale dei Mondiali Under 19 di volley maschile. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Bulgaria per 3-2 (25-27; 27-25; 21-25; 31-29; 18-16) e salutano la competizione prima di entrare in zona medaglie. Un epilogo triste per la nostra Nazionale, detentrice del titolo iridato di categoria, che aveva dominato i primi cinque incontri disputati a Teheran (Iran) e che sembrava avere tutte le carte in regola per arrivare fino al termine della competizione.

I ragazzi di coach Vittorio Fanizza si erano portati di forza sul 2-1, ma nel quarto set non hanno saputo concretizzare quattro match-point (non consecutivi) e hanno sciupato anche una chance sul 15-14 nel tie-break. Il sestetto si dovrà accontentare di giocare per il quinto posto, ma la sensazione è che la vittoria fosse davvero a portata di mano e che si potesse puntare alla semifinale contro la vincente di Brasile-Russia.

L’eccezionale prestazione dello schiacciatore Luca Porro (33 punti) e i 20 sigilli dell’opposto Alessandro Bovolenta (figlio di Vigor) non sono state sufficienti a trascinare l’Italia verso la vittoria. Il regista Mattia Boninfante (figlio di Dante) ha mandato in doppia cifra anche il secondo martello Mattia Orioli (12 punti) e il centrale Filippo Bartolucci (10) affiancato nel ruolo da Cosimo Balestra (9), Gabriele Laurenzano il libero. La Bulgaria è stata presa per mano da Aleksandar Nikolov (28 punti) e Antov Venislav (20).

