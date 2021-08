Volley, la nuova Italia parte con una vittoria: 3-0 al Belgio in amichevole. Michieletto top-scorer, novità Romanò

La nuova Italia incomincia il suo ciclo con una vittoria. La nostra Nazionale di volley ha sconfitto il Belgio per 3-0 (25-17; 25-17; 25-18) nell’amichevole andata in scena a Mantova, tappa di avvicinamento agli Europei in programma dal 1° al 18 settembre. Il CT Fefé De Giorgi ha fatto il proprio debutto sulla panchina tricolore e ha guidato il suo sestetto verso una schiacciante affermazione contro i sempre ostici Red Dragons, rimanendo sempre in totale controllo della contesa e muovendo il primo passo di questa nuova avventura. Il tecnico pugliese ha il compito di dare vita all’Italia del futuro, lanciando definitivamente tanti giovani.

La cabina di regia è stata naturalmente affidata a Simone Giannelli, mentre la maglia di opposto è finita sulle spalle di Giulio Pinali. Alessandro Michieletto e Daniele Lavia sono gli schiacciatori designati, Gianluca Galassi e Simone Anzani al centro, Fabio Balaso il libero. Il Belgio ha schierato D’Hulst in palleggio, Van den Dries opposto, Deroo e Rousseaux schiacciatori, Van Elsen e D´Heer i centrali con Ribbens libero.

Il primo set è stato dominato, mettendo in mostra una discreta organizzazione di gioco. Nella seconda frazione c’è stato spazio per l’opposto Yuri Romanò, al suo esordio in maglia azzurra assoluta, subentrato a Pinali, ricaduto in maniera leggermente scomposta a muro (dolore alla caviglia sinistra da valutare). Terzo periodo a senso unico e bel successo per l’Italia. A seguire altri due set (25-20, 21-25) durante i quali i CT hanno dato spazio a chi non aveva giocato in precedenza.

Da segnalare i 12 punti di Michieletto, 8 di Lavia, 7 a testa per Pinali e Anzani, 11 per Romanò da subentrato. Domani pomeriggio (ore 18.00) la seconda e ultima amichevole contro il Belgio, poi il 31 agosto la partenza alla volta di Ostrava (Repubblica Ceca) dove gli azzurri disputeranno la fase a gironi della rassegna continentale.

Foto: Fipav