Volley, Italia-Russia ai quarti degli Europei. Azzurre contro Fedorovtseva, fenomeno classe 2004

L’Italia affronterà la Russia nei quarti di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo mercoledì 1° settembre (ore 17.00) alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) per fronteggiare la formazione guidata da coach Sergio Busato, guru in più vesti della panchina di questa Nazionale da sempre ai vertici della pallavolo internazionale. Al momento non è la fenomenale corazzata di qualche stagione fa, ma è sempre una realtà di altissimo spessore e dall’immenso blasone, assolutamente temibile e decisamente ostica da affrontare.

L’Italia ha vinto nettamente l’ultimo precedente, appena un mese fa in occasione della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma chiaramente ogni partita va giocata e la musica può cambiare in ogni frangente. Va tra l’altro precisato che la Russia, rispetto ai Giochi, è priva di due giocatrici di enorme impatto come l’opposto Natalia Goncharova e la centrale Irina Fetisova. La Russia si è qualificata ai quarti di finale battendo la Bielorussia per 3-1, ma soffrendo particolarmente: primo set concluso ai vantaggi, secondo parziale perso, quarta frazione portata a casa col minimo scarto. Nella fase a gironi, invece, sconfitta al tie-break contro il Belgio (dopo essere stata avanti 2-0) e ko contro la Serbia, affermazioni contro Francia, Azerbaijan e Bosnia Erzegovina (secondo posto conclusivo).

Il gioco ruota attorno a un potenziale fenomeno del futuro, ma che è già una splendida realtà del presente: la schiacciatrice/opposto Arina Fedorovtseva, micidiale classe 2004 in forza al Fenerbahce e dotata di colpi davvero incredibili. Il martello si distingue per la sua immensa potenza, per la varietà di colpi e per il grande impatto che è in grado di dare alle partite. L’attaccante andrà arginata se si vorrà riuscire ad avere la meglio in questo scontro a eliminazione diretta e se si vorrà evitare di dare vigore al sestetto di Busato. La regia è nelle mani di Polina Matveeva, 19enne palleggiatrice dell’Oditsovo che però ieri è stata sostituita da Evgeniya Startseva dopo il primo set.

Contro la Bielorussia sono entrate a partita in corso le altre attaccanti Tatiana Kadochkina e Irina Kapustina, per rilevare Keniia Smirnova e Anna Lazareva. Sono dunque tante le carte a disposizione in fase offensiva anche se, Fedorovtseva a parte, nessuna appare invincibile. I liberi Tamara Zaytsev e Daria Pilipenko sono discreti, proprio come le centrali Elizaveta Kotova ed Ekaterina Enina. L’Italia parte con i favori del pronostico, ma dovrà giocare una partita priva di grossi errori se vorrà guadagnarsi la semifinale da giocare contro la vincente di Olanda-Svezia.

