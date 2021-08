Volley, Europei donne oggi: orari partite 31 agosto, tv, programma, streaming quarti di finale

Oggi martedì 31 agosto si giocano due partite valide per i quarti di finale degli Europei 2021 di volley femminile. Entrambi gli incontri si disputeranno a Plovdiv (Bulgaria). Si incomincia alle ore 16.30 con il confronto tra Olanda e Svezia: le tulipane guidate da Anne Buijs partono con i favori del pronostico, ma le scandinave possono contare sulla fuoriclasse Isabelle Haak. Si preannuncia grande battaglia, in palio la semifinale da giocare contro la vincente di Italia-Russia (in programma domani, ore 17.00).

Guarda gli Europei di volley femminile live su DAZN

Alle ore 19.30, invece, l’interessante confronto tra Turchia e Polonia. Le anatoliche guidate da coach Giovanni Guidetti partono con i favori del pronostico, ma le biancorosse hanno tutte le carte in regola per tentare il colpaccio. In palio la semifinale da giocare verosimilmente contro la Serbia, grande favorita contro la Francia (domani, ore 20.00). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming delle partite di oggi martedì 31 agosto agli Europei 2021 di volley femminile.

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI: PROGRAMMA E ORARI

MARTEDÌ 31 AGOSTO:

16.30 Olanda vs Svezia

19.30 Turchia vs Polonia

EUROPEI VOLLEY FEMMINILE OGGI: COME VEDERE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Su RaiSport: Svezia-Olanda

Su DAZN: tutte le partite.

Foto: CEV