L’Italia ha ottenuto una netta vittoria nell’amichevole in vista degli Europei di volley disputata contro il Belgio e vinta per 3-0: dopo il successo contro i belgi hanno parlato al sito federale il CT dell’Italia, Ferdinando De Giorgi, e l’azzurro Fabio Balaso.

Questa l’analisi di Ferdinando De Giorgi: “Aver sentito suonare l’inno è stata una bella sensazione, anche se veloce anche perché siamo subito entrati in clima partita. Al di là del risultato, i ragazzi hanno dimostrato di avere qualità e voglia. Hanno sempre mantenuto un corretto atteggiamento in campo a parte la fase iniziale. È chiaro che queste due partite saranno importanti per finalizzare le nostre idee“.

Conclude il tecnico azzurro: “Abbiamo giocatori con qualità in grado di variare anche al servizio e stasera i ragazzi hanno fatto vedere buone cose in tal senso. Il gruppo è giovane quindi hanno tutti grande voglia. Mi aspetto di vedere sempre il giusto atteggiamento in campo. Domani proveremo altre soluzioni“.

Le sensazioni di Fabio Balaso: “Il test è stato positivo, ovviamente dobbiamo lavorare e trovare la giusta amalgama, ma credo che nel complesso le cose siano andate abbastanza bene durante questa gara. Il gruppo è giovane ma ci conosciamo abbastanza bene, ma avremo tempo e modo per trovare i migliori equilibri per la competizione che andremo ad affrontare. Ora però dobbiamo solo pensare a lavorare sodo“.

Foto: LM-LPS/Loris Cerquiglini