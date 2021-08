Roma-Trabzonspor oggi, Conference League: orario, tv, programma, streaming

Il calcio in Europa vede concludersi la fase preliminare della Conference League 2021-2022: il terzo torneo continentale, oggi, giovedì 26 agosto, vedrà disputarsi i match di ritorno dell’ultimo turno delle qualificazioni. Il match previsto alle ore 19.00 sarà quello tra Roma e Trabzonspor. La formazione italiana ha vinto 1-2 in Turchia all’andata.

La gara tra Roma e Trabzonspor si giocherà oggi, giovedì 26 agosto. Il match di ritorno dell’ultimo turno delle qualificazioni della Conference League 2021-2022 di calcio inizierà alle ore 19.00. La partita sarà visibile in tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 252, ed in streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara.



PROGRAMMA ROMA-TRABZONSPOR

Giovedì 26 agosto, ore 19.00

Roma-Trabzonspor

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 252

Diretta streaming su Sky Go e Now TV

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: LaPresse