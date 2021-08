Volley femminile, Europeo 2021. Turchia e Bulgaria partono col piede giusto

Bulgaria sul velluto e Turchia con qualche patema. Tutto, o quasi, come da pronostico nella prima giornata di gare dell’Europeo 2021 in in Serbia, Croazia, Bulgaria e Romania che prevedeva due sfide con le padrone di casa Romania e Bulgaria in campo. Le bulgare hanno travolto con un secco 3-0 (25-20, 25-15, 25-19) la Grecia, mentre la Turchia ha dovuto sudare più del previsto per superare 3-1 (23-25, 25-10, 25-20, ) una interessante Romania guidata in panchina da Luciano Pedullà, capace di creare più di un grattacapo al rivale Giovanni Guidetti.

A Plovdiv nel primo set la Grecia si illude di poter mettere in difficoltà la più titolata squadra avversaria partendo meglio (6-8) ma Vasileva e compagne si svegliano in fretta e mettono la freccia nella parte centrale del set (16-12) e mantengono il vantaggio fino al 25-20 finale. Tutto più facile nel secondo parziale per la squadra bulgara che parte meglio (8-4) e nella parte centrale del set prende il largo (16-10) e domina il finale: 25-15.

Torna l’equilibrio nella prima parte del terzo set con le greche che riescono a restare in scia delle rivali fino al 13-12. La Bulgaria accelera e si porta sul 16-13 e alza il ritmo nel finale imponendosi con il punteggio di 25-19. In casa bulgara spiccano i 19 punti di Vasileva; bene anche Nasya Dimitrova con 13 punti e Emiliya Dimitrova con 10 punti. Nella Grecia la top scorer è stata Vasilantonaki con 14 punti.

Si materializza la sorpresa nel primo set della sfida in programma a Cluj Napoca. La squadra di casa entra in campo concentrata, a differenza della Turchia di Giovanni Guidetti. La Romania di Pedullà sfrutta la situazione, si porta avanti 8-4 e 16-11, poi sul 21-15 la Turchia serra le fila e si riporta a -2 (21-19). Le distanze, però, restano invariate e la Romania si aggiudica il primo set 25-23.

Guidetti striglia a dovere Karakurt e compagne e nel secondo set in un baleno la Turchia si trova avanti 15-6 aprendosi la strada per il 25-10 che pareggia il conto dei parziali (1-1). Nel terzo set, nonostante l’ottima partita di Karakurt, è meno dominante la squadra di Guidetti che prende il largo nella parte centrale (18-12) e chiude nonostante qualche errore di troppo nel finale, con il punteggio di 25-20 per il 2-1.

In avvio di quarto parziale un break letale di 8-0 delle turche (10-3) lancia la squadra di Guidetti che concede ancora qualcosa alle rumene (che si riportano a tiro sul 14-11) e nel finale riparte di slancio vincendo 25-17. Spiccano in casa turca i 26 punti di Karakurt ma bene anche lke centrali: i 15 di erdem e 11 di Gunes e i 10 di Baladin. Per la Romania 17 punti per l’opposta Carutasu e i 12 di Ungureanu.

Foto Cev