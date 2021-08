E’ la partita più attesa di questa prima parte del Campionato Europeo per la Nazionale di Davide Mazzanti che questa sera alle 21 affronta le padrone di casa croate in una partita che vede la squadra italiana nettamente favorita. Le azzurre dovranno fare attenzione soprattutto a Samantha Fabris, l’opposta che ha due scudetti tricolori appuntati sul petto e che ci terrà a impegnare al massimo alcune delle sue compagne ed avversarie storiche in Italia.

Italia-Croazia è anche Santarelli contro De Gennaro: i due coniugi che hanno costruito le fortune di Conegliano nelle ultime stagione e che per una volta, una sola, si trovano una contro l’altro tra campo e panchina. La Croazia è qualificata di diritto come organizzatrice e quest’anno ha chiuso con il secondo posto la European Golden League, sconfitta in finale dalla Bulgaria. Finora tre vittorie su altrettante partite, esattamente come l’Italia, per la squadra croata agli Europei 2021.

Diverse le conoscenze del campionato italiano che militano della capitale croata. Le centrali, ad esempio: Bozana Butigan, prodotto del Mladost Zagabria, è in forza dallo scorso anno all’Imoco Conegliano dove ha vinto tutto. Ha giocato in Italia lo scorso anno anche Beta Dumancic, nelle file della Zanetti Bergamo, dopo le esperienze negli States, in Repubblica Ceca, Polonia e Germania.

Matea Ikic, schiacciatrice, ha vissuto in Italia tutta la prima parte di carriera dal 2006 al 2010, tra Vicenza e Pavia, poi Polonia, di nuovo in Italia a Frosinone nel 2013, Ornnavasso, Modena e Bolzano nel 2016/17, poi Targoviste in Romania, Le Cannet in Francia e il trasferimento in Turchia dove gioca tuttora al Kuzeyboru. L’opposta Samanta Fabris, che gioca in Russia alla Dinamo Ak-Bars, ha costruito la sua brillante e prestigiosa carriera in Italia (due scudetti e una Supercoppa) con le maglie di Chieri, Modena, Novara, Casalmaggiore e Conegliano.

L’alzatrice è Klara Peric del Mladost Zagabria, 23 anni. Ha giocato a Casalmaggiore nel 2016/17 e vanta già esperienze in Spagna al Barcellona, in Slovenia e Finlandia. In banda gioca anche Laura Milos di stanza in Francia al Saint Raphael Var e vanta l’esperienza statunitense della Oral Roberts University e in Belgio con il Charleroi.

Il libero è Nikolina Bozicevic, attualmente in forza al Galati in Romania, dove è arrivata dopo le esperienze in Ungheria e Finlandia nelle file del Kuusamo.

Foto Cev