Volley, Europeo 2021. Quarta giornata: la Serbia a valanga sulla Francia. La Croazia a punteggio pieno, non si ferma la Svezia

Serbia sul velluto, unica big in campo nella quarta giornata di gare agli Europei 2021. Boskovic e compagne si impongono facilmente sulla Francia, mentre le vittorie più significative di serata le ottiene la Croazia, nel girone dell’Italia, contro la Bielorussia e una Svezia sempre più sorprendente sulla Romania.

Nel girone A la Bosnia, dopo la sconfitta in avvio contro le star serbe, si riscatta travolgendo un po’ a sorpresa con un secco 3-0 (25-14, 25-23, 25-17) uno spento Azerbaijan. Per le bosniache spiccano i 16 punti della sorella d’arte Dajana Boskovic, mentre la top scorer azera è Stevanenko con 14 punti.

Pronostico rispettato dalla Serbia che si sbarazza senza troppe difficoltà della Francia in poco più di un’ora. Le campionesse del mondo vincono 3-0 825-14, 25-13, 25-16) non lasciando alcun appiglio alle transalpine. Boskovic scatenata, come sempre, con 20 punti in tre set, 12 i punti di Milenkovic. Per la Francia le top scorer sono Cazaute e Bah con la miseria di 4 punti a testa. Nel girone Serbia a punteggio pieno a 6, poi Belgio, Russia e Bosnia a 3, Francia e Azerbaijan a 0.

A Plovdiv soffre ma vince 3-1 (25-20, 15-25, 25-21, 25-18) contro la Repubblica Ceca, la Polonia di Stysiak e Smarzek che finisce in panchina dopo un avvio di secondo set disastroso. Nel secondo parziale le ceche dominano e fanno soffrire la favorita Polonia anche nel terzo set arrivano fino al 18-16 e cedendo nel finale. Top scorer delle polacche Stysiak con 24 punti e bene anche Alagierska con 13. Miglior realizzatrice ceca Mlejnkova con 17 punti.

Festa grande per la seconda vittoria delle padrone di casa della Bulgaria che travolgono con un secco 3-0 (25-12, 25-19, 25-21) una spenta Spagna, mai veramente in partita e in grado di recuperare qualche punto solo nel finale del terzo set. Emiliya Dimitrova è la top scorer bulgara con 13 punti, 11 punti per Segura Palleres nella Spagna. Polonia in testa a punteggio pieno con 9 punti, Bulgaria 6, Germania e Repubblica Ceca 3, Spagna e Grecia 0.

Nel girone C, che comprende anche l’Italia, secondo successo consecutivo per le padrone di casa della Croazia che supera 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) la Bielorussia soffrendo più del previsto nel secondo parziale quando le bielorusse sono rimaste in scia fino alla fine (22-21 prima del 25-23 finale). Samanta Fabris miglior realizzatrice del match con 15 punti, poi Milos con 14 e Ikic con 13.

Soluzione a sorpresa della sfida serale con la Svizzera che ha superato 3-2 (22-25, 25-23, 29-27, 23-25, 15-11) la Ungheria che ieri aveva sconfitto la Slovacchia: Grande battaglia e partita di cuore delle rossocrociate che hanno fatto leva sulle prove di Storck (22 punti), Van Rooij (21 punti) e Hammerli (20 punti). Alle ungheresi non sono bastati i 27 punti di Szakmary, top scorer del match. Croazia in tresta con 6 punti, poi Ungheria con 4, Italia 3, Svizzera 2, Slovacchia e Bielorussia 0.

Nel girone D con Turchia a riposo altra sconfitta per la Finlandia che viene superata 3-1 (25-19, 25-23, 26-28, 25-22) al termine di una gara molto equilibrata da una buona Ucraina. Per le ucraine 20 punti di Rhykliuk e 11 punti per Kodola. Korhonen ha messo a segno 15 punti in casa Finlandia.

Seconda vittoria per la Svezia che si conferma in buona condizione grazia al lavoro dell’allenatore italiano Ettore Guidetti che domani sfiderà la Turchia del cugino Giovanni. Le svedesi hanno superato 3-0 (25-21, 25-17, 25-16) la Romania con la solita straripante Isabelle Haak: 22 punti in tre set. Bene anche Anna Haak con 15 punti mentre per la Romania in doppia cifra solo Carutasu con 10 punti. Olanda e Turchia 6 punti, Svzeia, 5, Ucraina 3, Finlandia 1 e Romania 0 punti.

