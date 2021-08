Gli Europei 2021 di volley andranno in scena dal 1° al 18 settembre in Polonia, Repubblica Ceca, Finlandia, Estonia. L’Italia inizierà il suo nuovo ciclo: dopo la cocente eliminazione ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nostra Nazionale vuole immediatamente rilanciarsi e lo farà con tantissime novità. Il CT sarà Fefé De Giorgi (prende il posto di Chicco Blengini), non ci sarà Ivan Zaytsev (operatosi al ginocchio), Osmany Juantorena e Massimo Colaci hanno dato il loro addio.

Si riparte da tanti giovani interessanti come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Francesco Recine, Gianluca Galassi, Fabio Balaso e la stella Simone Giannelli, insignito del ruolo di capitano. Nuovi attaccanti, nuovi centrali, il forgiato regista sotto la guida di un uomo della Generazione dei Fenomeni. Difficile dire quale possa essere il reale obiettivo degli azzurri, ma di sicuro si cercherà di fare bene e di fare più strada possibile in una rassegna continentale che rappresenta l’occasione di riscatto per tante deluse dei Giochi.

L’Italia è stata inserita nella Pool B e giocherà le partite del girone eliminatorio a Ostrava (Repubblica Ceca). Giannelli e compagni esordiranno venerdì 3 settembre (ore 14.15) contro l’abbordabile Bielorussia, poi domenica 5 settembre (ore 19.00) l’impegno agevole contro il Montenegro. Lunedì 6 settembre (ore 15.45) si inizierà a fare sul serio perché la Bulgaria è avversaria davvero degna di nota, proprio come la Slovenia (mercoledì 8 settembre, ore 15.45). Chiusura da non sottovalutare contro la Repubblica Ceca (giovedì 9 settembre, ore 19.00).

Le prime quattro classificate si qualificano agli ottavi di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta. Si incrocerà il gruppo D, ovvero quello di Francia (Campionessa Olimpica) e Germania, ma anche delle più deboli Croazia, Slovacchia, Estonia, Lettonia. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2021 di volley. Gli incontri saranno trasmessi in diretta tv sui canali della Rai, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

CALENDARIO PARTITE ITALIA EUROPEI VOLLEY: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 3 SETTEMBRE:

14.15 Italia vs Bielorussia

DOMENICA 5 SETTEMBRE:

19.00 Italia vs Montenegro

LUNEDÌ 6 SETTEMBRE:

15.45 Bulgaria vs Italia

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE:

15.45 Italia vs Slovenia

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE:

19.00 Repubblica Ceca vs Italia

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN TV E STREAMING



Diretta tv sui canali della Rai (palinsesto dettagliato ancora da comunicare).

Diretta streaming su Rai Play e DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse