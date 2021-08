VIDEO Verona-Inter 1-3, gol Serie A: highlights e sintesi. Lautaro Martinez e Correa regalano il successo alla Beneamata

E’ terminato 1-2 allo Stadio Bentegodi di Verona il confronto tra gli scaligeri e l’Inter, valido come anticipo del 2° turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. La formazione di Simone Inzaghi si è imposta sul difficile campo veronese grazie alle marcature di Lautaro Martinez al 47′ e del neo acquisto Correa all’83’ e al 94′.

Una vittoria in rimonta per i nerazzurri, costretti a inseguire i gialloblu passati in vantaggio al 15′ con Ilic, complice un grosso errore di Handanovic. E, dunque, la Beneamata passa anche in trasferta e ottiene il secondo successo consecutivo in campionato portandosi a quota 6 punti in classifica generale.

Di seguito gli highlights del match:

GLI HIGHLIGHTS DI VERONA-INTER 1-3

VERONA-INTER 1-0: GOL DI ILIC, CHE ERRORE DI HANDANOVIC!

VERONA-INTER 1-1: IL PAREGGIO DI LAUTARO MARTINEZ

VERONA-INTER 1-2: IL RADDOPPIO DI CORREA

Debut y gol para Joaquin Correa en el Inter, que ahora le gana 2-1 al Hellas Verona. pic.twitter.com/pgo8jvPEZr — Tomiconcina🎙 (@Tomiconcina1) August 27, 2021

VERONA-INTER 1-3: IL TRIS DI CORREA

Foto: LaPresse