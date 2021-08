Valentino Rossi scatterà dalla 18ma posizione nel GP di Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. Giornata davvero molto difficile per il Dottore, che in qualifica non ha brillato e si è dovuto accontentare di partire dalla sesta fila. Il nove volte Campione del Mondo ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Non sono soddisfatto, avrei potuto qualificarmi un pochino meglio, ma la seconda soft non ha funzionato bene. C’era poco grip e non sono riuscito a migliorare. Comunque in FP4 non ero messo malissimo come passo, siamo tutti molto vicini e domani cercherò di stare a centro gruppo per prendere quanti più punti possibile”.

Valentino Rossi ha proseguito: “Prima o poi capita a tutti nel corso della stagione, purtroppo ci sono grosse differenze tra una gomma e l’altra. Quando parlo con Michelin mi dicono che fanno moltissimi test e scartano degli pneumatici non appena notano un minimo calo prestazionale. Però di solito su quattro treni di soft, tre sono ok, ma ne trovi uno molto peggiore degli altri. Non è facile per il costruttore, con distacchi così ridotti alcuni decimi di differenza possono essere un problema. Ecco perché prima o poi ogni pilota si lamenterà”.

Si è espresso anche su Maverick Vinales, che oggi ha chiesto scusa alla Yamaha: “Ha fatto ciò che doveva fare, dicendo la verità. La frustrazione per i cattivi risultati ti può far perdere la testa, ma non credo che volesse veramente danneggiare la moto. Si è scusato e penso che potrà tornare in gara già tra due settimane a Silverstone. Sarebbe meglio per tutti”. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni di Valentino Rossi.

Foto: MotoGP.com Press