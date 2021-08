VIDEO Olimpiadi Tokyo. Federica Pellegrini sfila da membro del CIO nella Cerimonia di Chiusura

Per Federica Pellegrini le soddisfazioni continuano anche fuori dall’acqua. La campionessa veneta ha infatti preso parte alla Cerimonia di Chiusura da membro del CIO. Motivo di orgoglio dunque per la Divina, che saluta i suoi ultimi Giochi Olimpici da protagonista in vasca, ma potrà dar seguito alla sua passione per lo sport con la sua nuova e prestigiosa carica.

Ricordiamo che Federica è stata eletta membro della Commissione Atleti del CIO, e che chiuderà la sua memorabile carriera nella imminente tappa dell’ISL di Napoli. La nuotatrice azzurra ha già dichiarato quali saranno le priorità del suo lavoro: lotta al doping e benessere mentale degli atleti.

Per la Divina non è escluso inoltre un ritorno di fiamma in TV al programma Italia’s got talent. Insomma, la sua nuova vita è appena iniziata, di certo non uscirà dai radar. Per adesso riviviamo le emozioni della sua sfilata da membro del CIO.

Foto: LaPresse