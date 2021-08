Risultato positivo nonostante alcune difficoltà importanti in qualifica per Francesco Bagnaia, che ha strappato un buon terzo posto in griglia alle spalle di Jorge Martin e Fabio Quartararo per il Gran Premio d’Austria 2021, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, al termine della sessione, ha lamentato nuovamente dei problemi con gli pneumatici Michelin.

“Ti danno delle gomme, ma a volte funzionano e a volte no. Sembrerebbe assurdo che dopo domenica scorsa mi sia ricapitato. Stamattina avevo un grip incredibile e avevo fatto 1:22.8 pur sbagliando. Oggi pomeriggio con la prima gomma non riuscivo a stare in pista, anche la seconda non era così performante”, ha raccontato Bagnaia.

Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni integrali di Francesco Bagnaia dopo le qualifiche ai microfoni di Sky Sport:

Credit: MotoGP.com Press