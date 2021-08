Marc Marquez scatterà dalla quinta piazzola nel GP d’Austria 2021, undicesima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito del Red Bull Ring. Lo spagnolo ha analizzato in questo modo la sua prestazione: “Il quinto posto di oggi è superiore al nostro potenziale, perché siamo andati oltre le nostre possibilità. Le nostre aspettative erano di qualificarci in terza fila, ma ci siamo issati alla seconda perché si è creata un’opportunità favorevole che siamo stati bravi a sfruttare”.

L’alfiere della Honda ha proseguito: “Non saremo un fattore né per la vittoria, né per il podio. Anzi, credo che sarà difficile confermare la posizione della qualifica. L’obiettivo è di chiudere tra i primi sei. Tutto dipenderà dai primi giri. Se non dovessi perdere troppo tempo e guadagnare qualcosa sugli inseguitori, allora potrei avere un vantaggio nelle ultime fasi. Però sarà una gara molto lunga”.

Marquez non ha nascosto di sperare in un GP bagnato. “Se dovesse piovere, i valori salteranno per aria e si apriranno opportunità inaspettate. Ci sarà la possibilità di fare una buona gara, così come quella di cadere. È un’incognita, però sulla carta siamo più forti sul bagnato e questo non è mai un buon segno, indica una competitività piuttosto bassa. Vedremo cosa succederà”.

Infine non è mancato un commento sull’impressionante rendimento di Jorge Martin. “Sta facendo un gran lavoro, è velocissimo e lo ha già dimostrato in Qatar. Settimana scorsa ha disputato una gara perfetta e penso che domani farà altrettanto, perché secondo me è il pilota con il passo migliore. Però bisogna ricordarsi che qui a Spielberg ha sempre fatto benissimo. Sarà interessante vedere il suo rendimento a Silverstone, Aragon e su altri tracciati. Se dovesse continuare a risultare così veloce, allora potremo sicuramente considerarlo un candidato al Mondiale 2022”.

VIDEO DICHIARAZIONI MARC MARQUEZ

Foto: MotoGP.com Press