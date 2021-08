Il sipario sta per calare e Valentino Rossi vivrà queste ultime gare da pilota in MotoGP in maniera particolare. Il nove volte iridato è stato impegnato in tanti annunci in questo periodo: prima l’addio a fine stagione alla massima categoria del motociclismo e poi la paternità.

Un annuncio quest’ultimo dato attraverso i social e condiviso con la compagna Francesca Sofia Novello. “Dopo un’attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina“, il post di Valentino in una foto che lo ritrae nelle vesti di “Dottore”, nel vero senso del termine, che visita la sua fidanzata.

E ora? In un’intervista concessa a Repubblica, Rossi ha un po’ vuotato il sacco sui possibili scenari futuri: “Non sono più solo un pilota, ma anche un uomo. Sono curioso, sì, ma ho anche un po’ di paura. Ho le stesse paure che hanno tutti: invecchiare, morire. Correre in moto è sempre stata la passione della mia vita, smettendo certo che ho dei timori. Ma avrò finalmente anche più tempo libero per gli amici, i miei genitori, la fidanzata“, le parole del campione di Tavullia.

E dunque addio alle mondo delle due-ruote e via alle corse in auto: “Sì, senza l’ossessione del risultato. Il Rally di Dakar? Bello ma troppo pericoloso. Diciamo che sono più un animale da pista, asfalto e cordoli. Meglio la 24 Ore di Le Mans“, la rivelazione del “46”. Nei prossimi mesi potremmo quindi vedere un Rossi impegnato nelle gare di endurance, come fatto già fatto nella 12 Ore del Golfo.

E’ chiaro che, parlando di Le Mans, il livello di competizione sarà completamente diverso e interessante sarà capire con quale marchio Valentino potrebbe competere. Magari la Ferrari che ha mostrato un certo interesse a questa tipologia di corse? Staremo a vedere.

Foto: comunicato 12 Ore del Golfo