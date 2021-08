È andata in archivio la prima giornata degli US Open dedicata ai match di singolare del tabellone femminile. Tanti match interessanti che vale la pena andare a raccontare.

Missione compiuta per Naomi Osaka e Aryna Sabalenka. La giapponese, n.3 del mondo, si è imposta per 6-4 6-1 contro la ceca Marie Bouzkova (n.87 WTA) mettendo in mostra un buon tennis e venendo fuori in maniera evidente nel 2° parziale. Al secondo turno Osaka affronterà la serba Olga Danilovic (qualificata) che ha sconfitto l’americana Alycia Parks (n.246 del ranking) per 6-3 7-5. Più laboriosa la vittoria di Sabalenka (n.2 del mondo) contro la serba Nina Stojanovic (n.94 WTA): la bielorussa, dopo aver vinto il primo set 6-4, ha dovuto subire l’imprevista battuta d’arresto della seconda frazione persa al tie-break, mettendo poi le cose al loro posto nella terza vinta per 6-0. Sul suo cammino ci sarà ora la slovena Tamara Zidansek (n.40 del ranking) che ha sconfitto per 6-4 7-6 (4) l’americana Bernarda Pera (n.85 WTA).

Proseguono il loro percorso anche Elina Svitolina, Denise Mertens, Ons Jabeur e Coco Gauff. L’ucraina (n.5 del ranking) non ha dato scampo alla canadese (qualificata) Rebecca Marino (n.175 del ranking), imponendosi per 6-2 6-3. Per Svitolina ora ci sarà l’incrocio con la spagnola Rebeka Masarova (n.231 del mondo), giocatrice proveniente dalle qualificazioni, uscita vittoriosa a sorpresa dal match contro la rumena Ana Bogdan (n.102 WTA) per 6-7 (9) 7-6 (2) 7-6 (9) dopo 3 ore e 44 minuti di partita. Molto sofferto il successo di Mertens (n.16 del mondo) contro la svedese Rebecca Peterson: la belga l’ha spuntata per 3-6 7-6 (5) 7-6 (5) in rimonta, dovendo applicarsi non poco e disputare un incontro di più di tre ore e mezza. La testa di serie n.15 del tabellone affronterà nel secondo turno la greca Valentini Grammatikopoulou (qualificata) che ha superato per 6-3 6-2 la russa Anna Blinkova.

Bene anche Jabeur che ha prevalso nel difficile esordio contro la francese Alize Cornet per 7-5 7-5. La talentuosa tunisina (n.21 WTA) giocherà nel prossimo round contro la colombiana Maria Camila Osorio Serrano (n.80 del ranking), a segno per 6-2 6-2 contro la serva Ivana Jorovic (n.308 del mondo). Tre set, invece, sono serviti a Gauff (n.23 del mondo) per vincere contro la polacca Magda Linette (n.48 del mondo) con il punteggio di 5-7 6-3 6-4. Una partita complessa per l’americana, capace comunque di indirizzarla sui binari a lei più favorevoli. Secondo turno per lei decisamente interessante visto che l’avversaria sarà la connazionale Sloane Stephens (n.66 del ranking), uscita vittoriosa dal confronto dal sapore Slam del passato con Madison Keys (n.42 del ranking) per 3-6 6-1 7-6 (7). Il riferimento è all’atto conclusivo del 2017 a New York. Due tie-break, invece, sono serviti alla testa di serie n.9 Garbine Muguruza per essere al 2° turno a discapito della croata Donna Vekic (n.57 del mondo). Spagnola che sfiderà la tedesca Andrea Petkovic (n.68 WTA) a segno per 6-2 7-6 (3) contro la rumena Irina Begu (n.63 del mondo).

In chiave italiana, Jasmine Paolini ha regalato un sorriso al Bel Paese, battendo la kazaka Yaroslava Shvedova (n.452 del mondo) per 6-3 6-4. Per Paolini il prossimo turno sarà ben più impegnativo visto che la rivale sarà la bielorussa Vika Azarenka (n.19 del ranking), vittoriosa per 6-4 6-0 contro la ceca Tereza Martincova. Niente da fare invece per Camila Giorgi e Sara Errani. La marchigiana, poco fortunata nel sorteggio, ha pagato dazio al cospetto di una Simona Halep (n.13 del ranking) apparsa in ripresa dal punto di vista fisico anche se non ai suoi massimi livelli. Una prestazione negativa per Camila, con tanti errori in risposta, che il punteggio di 6-4 7-6 (3) ha certificato. Male anche Errani (n.112 del mondo) ko contro la russa (testa di serie n.32) Ekaterina Alexandrova, sconfitta per 6-3 6-2. Le solite criticità al servizio hanno condannato Sarita.

I RISULTATI DEL TABELLONE DONNE 30 AGOSTO – US OPEN

ARTHUR ASHE STADIUM

Madison Keys (USA)-Sloane Stephens (USA) 3-6 6-1 6-7 (7)

Marie Bouzkova (CZE)-Naomi Osaka (JPN) (3) 4-6 1-6

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Donna Vekic (CRO)-Garbine Muguruza (ESP) (9) 6-7 (4) 6-7 (5)

Magda Linette (POL)-Cori Gauff (USA) (21) 7-5 3-6 4-6

Nina Stojanovic (SRB)-Aryna Sabalenka (BLR) (2) 4-6 7-6 (4) 0-6

GRANDSTAND

Camila Giorgi (ITA)-Simona Halep (ROU) (12) 4-6 6-7 (3)

Victoria Azarenka (BLR) (18)-Tereza Martincova (CZE) 6-4 6-0

COURT 17

Angelique Kerber (GER) (16)-Dayana Yastremska (UKR) 3-6 6-4 7-6 (3)

Elina Svitolina (UKR) (5)-Rebecca Marino (CAN) 6-2 6-3

COURT 5

Danielle Collins (USA) (26)-Carla Suarez Navarro (ESP) 6-2 6-4

Emma Navarro (USA)-Christina McHale (USA) 1-6 6-7 (5)

COURT 10

Heather Watson (GBR)-Kaja Juvan (SLO) 1-6 4-6

Kristina Mladenovic (FRA)-Kamila Rakhimova (RUS) 6-2 2-6 3-6

COURT 13

Alycia Parks (USA)-Olga Danilovic (SRB) 3-6 5-7

Elise Mertens (BEL) (15)-Rebecca Peterson (SWE) 3-6 7-6 (5) 7-6 (5)

COURT 4

Yulia Putintseva (KAZ) (31)-Kaia Kanepi (EST) 6-2 6-7 (4) 2-6

Marketa Vondrousova (CZE)-Elena-Gabriela Ruse (ROU) 7-5 6-0

COURT 6

Elena Rybakina (KAZ) (19)-Aliaksandra Sasnovich (BLR) 6-2 6-3

Ivana Jorovic (SRB)-Maria Camila Osorio Serrano (COL) 2-6 2-6

COURT 7

Tsvetana Pironkova (BUL)-Daria Kasatkina (RUS) (25) 2-6 1-6

Alizé Cornet (FRA)-Ons Jabeur (TUN) (20) 5-7 5-7

COURT 8

Mayar Sherif (EGY)-Anhelina Kalinina (UKR) 6-4 1-6 1-6

COURT 9

Rebeka Masarova (ESP)-Ana Bogdan (ROU) 6-7 (9) 7-6 (2) 7-6 (9)

Valentini Grammatikopoulou (GRE)-Anna Blinkova (RUS) 6-3 6-2

COURT 11

Ann Li (USA)-Kristina Kucova (SVK) 5-7 1-6

Barbora Krejcikova (CZE) (8)-Astra Sharma (AUS) 6-0 6-4

COURT 12

Sara Errani (ITA)-Ekaterina Alexandrova (RUS) (32) 3-6 2-6

Andrea Petkovic (GER)-Irina-Camelia Begu (ROU) 6-2 7-6 (3)

COURT 14

Leylah Fernandez (CAN)-Ana Konjuh (CRO) 7-6 (3) 6-2

Bernarda Pera (USA)-Tamara Zidansek (SLO) 4-6 6-7 (4)

COURT 15

Caroline Garcia (FRA)-Harriet Dart (GBR) 6-7 (6) 6-4 6-2

Jasmine Paolini (ITA)-Caroline Garcia (FRA) 6-3 6-4

Foto: LaPresse