5 giugno 2021: era questa la data dell’ultima vittoria di Lorenzo Musetti contro Marco Cecchinato al Roland Garros. Poi il ko contro Novak Djokovic negli ottavi di finale, sciorinando un gran tennis nei primi due parziali, e cinque sconfitte al primo turno, ivi compresa quella dei Giochi Olimpici di Tokyo.

Qualcosa si era inceppato nel magico meccanismo di Lorenzo che, nel suo tennis creativo, si era un po’ perso. La vittoria di oggi contro il classe 2001 Emilio Nava per 6-7(5) 6-4 6-1 6-3 è quella dei mille significati: il termine della serie negativa e un successo dal sapor di riconferma per quanto accaduto in quella Finale juniores agli Australian Open di due anni fa.

“Lo avevo già detto: è stato un periodo difficile, per motivi che avevano a che fare anche con la sfera privata. Cose normali per un ragazzo di 19 anni, e sono contento di essere riuscito a superarli. Mi sento maturato. Appena sono arrivato qui ho sentito che qualcosa era cambiato, avevo voglia di allenarmi bene, avevo voglia di giocare e di faticare“, le parole di Lorenzo.

Al prossimo round ci sarà però un certo Reilly Opelka e la strada si fa in salita: “A Roma quando l’ho affrontato mi ha messo in difficoltà, ha segnato 23 ace… Speriamo che stavolta sia un po’ meno in forma” (fonte: Gazzetta dello Sport).

Foto: LaPresse