US Open 2021, tabellone maschile: Djokovic, autostrada fino a Berrettini. Ostacolo Sinner per Zverev agli ottavi

Signore e signori, fate il vostro gioco. Alle ore 18.00 italiane si è tenuto il sorteggio dell’ultimo Slam dell’anno, gli US Open. Sul cemento di New York assisteremo all’ultimo Major del 2021 e Novak Djokovic è chiamato all’appuntamento con la storia. Il serbo, vincitore nell’annata degli Australian Open, del Roland Garros e di Wimbledon, vuol chiudere il cerchio e realizzare il suo capolavoro, come fece Rod Laver nel 1969. Il riferimento è al Grande Slam.

Il serbo inserito nella parte alta del tabellone inizierà la sua avventura statunitense da un qualificato per poi affrontare verosimilmente al 2° turno il tedesco Jan-Lennard Struff. Un possibile ottavo porta al nome di Alex de Minaur, mentre nei quarti potrebbe essere Matteo Berrettini (testa di serie n.6) ad avere questo onore.

Per quanto riguarda il resto dei favoriti, Alexander Zverev (testa di serie n.4) e recentemente vincitore a Cincinnati, inizierà il proprio percorso dall’americano Sam Querrey (parte alta) e in un possibile ottavo potrebbe incrociare Jannik Sinner (testa di serie n.13). Nei quarti, invece, i nomi sono quelli del canadese Denis Shapovalov (testa di serie n.7) o di Pablo Carreno Busta (testa di serie n.9). Inizio affascinante quello di Stefanos Tsitsipas (testa di serie n.3) nella parte bassa. Il greco affronterà al primo turno l’ex n.1 del mondo Andy Murray, lontano parente di quello che fu, ma sicuramente il confronto ha un certo fascino. Guadando al percorso, l’ellenico potrebbe vedersela al 3° turno con l’astro nascente Carlos Alcaraz, giocatore da prendere con le molle. Nei quarti, invece, appare all’orizzonte uno tra la testa di serie n.5 Andrey Rublev e il canadese Felix Auger Aliassime.

Scendendo all’ultimo quarto del tabellone, il n.2 del mondo Daniil Medvedev affronterà lo stilo Richard Gasquet e il suo percorso non dovrebbe essere particolarmente probante, immaginando una sfida con Grigor Dimitrov (testa di serie n.15) negli ottavi. Nei quarti di finale il norvegese Casper Ruud (testa di serie n.8) o l’argentino Diego Schwartzman dovrebbero incrociarsi con il russo, ma non dovrebbero rappresentare una grande minaccia.

Focalizzandoci sugli italiani, alcuni dei quali già sono stati citati, sono attualmente dieci nel tabellone principale: Matteo Berrettini (testa di serie numero 6), Jannik Sinner (13), Lorenzo Sonego (20), Fabio Fognini (28), Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso. Un sorteggio che ha visto i rappresentanti del Bel Paese posizionati praticamente tutti nella parte alta del main draw. Nel “quarto di Djokovic” ci sono Caruso che affronterà il giapponese Kei Nishikori, Mager che sfiderà l’australiano Jordan Thompson, Seppi contro l’ungherese Marton Fucsovics, Sonego contro un qualificato, Fognini contro il canadese Vasek Pospisil, Travaglia contro il francese Moutet e Berrettini che esordirà contro il francese Chardy. Parte bassa, nel “quarto di Zverev”, in cui troviamo Sinner contro l’australiano Purcell, Cecchinato contro la wild card Svajda e le possibilità che i due possano incrociarsi al 2° round sono concrete e Musetti contro la wild card Nava in un remake della Finale degli Australian Open 2019 junior.

IL TABELLONE MASCHILE DEGLI US OPEN 2021

Parte Alta

(1) N. Djokovic SRB vs QUALIFIER

T. Griekspoor NED vs J. Struff GER

S. Caruso ITA vs K. Nishikori JPN

M. Mcdonald USA vs (27) D. Goffin BEL

(21) A. Karatsev RUS vs J. Munar ESP

J. Thompson AUS vs G. Mager ITA

J. Brooksby USA vs M. Ymer SWE

T. Fritz USA vs (14) A. de Minaur AUS

(10) H. Hurkacz POL vs E. Gerasimov BLR

A. Seppi ITA vs M. Fucsovics HUN

D. Kudla USA vs L. Djere SRB

(20) L. Sonego ITA vs QUALIFIER

(28) F. Fognini ITA vs V. Pospisil CAN

T. Sandgren USA vs I. Ivashka BLR

C. Moutet FRA vs S. Travaglia ITA

J. Chardy FRA vs (6) M. Berrettini ITA

(4) A. Zverev GER vs S. Querrey USA

A. Ramos-Vinolas ESP vs L. Pouille FRA

Y. Nishioka JPN vs J. Sock USA

Y. Hanfmann GER vs (31) A. Bublik KAZ

(17) G. Monfils FRA vs F. Coria ARG

S. Johnson USA vs QUALIFIER

M. Cecchinato ITA vs Z. Svajda USA

M. Purcell AUS vs (13) J. Sinner ITA

(9) P. Carreno Busta ESP vs QUALIFIER

S. Korda USA vs N. Basilashvili GEO

L. Musetti ITA vs E. Nava USA

S. Kwon KOR vs (22) R. Opelka USA

(25) K. Khachanov RUS vs L. Harris RSA

P. Cuevas URU vs E. Escobedo USA

R. Carballes Baena ESP vs T. Paul USA

F. Delbonis ARG vs (7) D. Shapovalov CAN

Parte Bassa

(5) A. Rublev RUS vs QUALIFIER

P. Martinez ESP vs J. Duckworth AUS

F. Tiafoe USA vs QUALIFIER

G. Pella ARG vs (32) F. Krajinovic SRB

(18) R. Bautista Agut ESP vs N. Kyrgios AUS

E. Ruusuvuori FIN vs QUALIFIER

F. Lopez ESP vs QUALIFIER

(12) F. Auger-Aliassime CAN vs QUALIFIER

(16) C. Garin CHI vs N. Gombos SVK

J. Millman AUS vs QUALIFIER

D. Lajovic SRB vs B. Paire FRA

(23) U. Humbert FRA vs QUALIFIER

(26) C. Norrie GBR vs C. Alcaraz ESP

M. Kecmanovic SRB vs A. Rinderknech FRA

P. Herbert FRA vs A. Mannarino FRA

A. Murray GBR vs (3) S. Tsitsipas GRE

(8) C. Ruud NOR vs J. Tsonga FRA

C. Taberner ESP vs QUALIFIER

F. Bagnis ARG vs T. Daniel JPN

G. Simon FRA vs (29) A. Davidovich Fokina ESP

(19) J. Isner USA vs B. Nakashima USA

QUALIFIER vs QUALIFIER

J. Vesely CZE vs K. Anderson RSA

R. Berankis LTU vs (11) D. Schwartzman ARG

(15) G. Dimitrov BUL vs S. Riffice USA

A. Popyrin AUS vs R. Albot MDA

M. Giron USA vs QUALIFIER

T. Monteiro BRA vs (24) D. Evans GBR

(30) M. Cilic CRO vs P. Kohlschreiber GER

P. Andujar ESP vs QUALIFIER

D. Koepfer GER vs QUALIFIER

R. Gasquet FRA vs (2) D. Medvedev RUS

OTTAVI DI FINALE IPOTETICI

[1] N. Djokovic vs [14] A. de Minaur

[10] H. Hurkacz vs [6] M. Berrettini

[4] A. Zverev vs [13] J. Sinner

[9] R. Bautista Agut vs [7] D. Shapovalov

[5] A. Ruble vs [12] F. Auger-Aliassime

[16] C. Garin vs [3] S. Tsitsipas

[8] C. Ruud vs [11] D. Schwartzman

[15] G. Dimitrov vs [2] D. Medvedev

PRIMI TURNI ITALIANI

[6] M. Berrettini vs J. Chardy

[13] J. Sinner vs M. Purcell

[20] L. Sonego vs qualificato / lucky loser

[28] F. Fognini vs V. Pospisil

L. Musetti vs [WC] E. Nava

G. Mager vs J. Thompson

M. Cecchinato vs [WC] Z. Svajda

A. Seppi vs M. Fucsovics

S. Travaglia vs C. Moutet

S. Caruso vs K. Nishikori

Foto: LaPresse