US Open 2021: Salvatore Caruso piegato in quattro set da Kei Nishikori

Si interrompe subito il cammino di Salvatore Caruso negli US Open 2021. Il tennista siciliano è stato sconfitto in quattro set dal giapponese Kei Nishikori con il punteggio di 6-1 6-1 5-7 6-3 in due ore e quarantatré minuti di gioco. Dopo un brutto avvio, Caruso si era ripreso nel terzo set e peccato per una quarta frazione, caratterizzata dai break, sfuggita via. Praticamente stesso numero di errori non forzati (38 l’italiano e 37 il giapponese), a fare la differenza sono i vincenti di Nishikori (31 a 19).

Il match si mette subito in salita per Caruso, che perde il servizio in apertura. Nishikori domina e allunga sul 4-0 con doppio break di vantaggio. I problemi del siciliano proseguono ed il giapponese toglie per una terza volta la battuta all’italiano, concludendo la prima frazione in suo favore per 6-1.

Il copione della partita resta lo stesso anche nel secondo set, con il giapponese che domina e con Caruso in grandissima difficoltà. Nishikori si porta immediatamente sul 3-0 e poi replica il break anche nel sesto game. Il numero 56 del mondo chiude al primo set ancora per 6-1.

E’ un Caruso molto più concentrato e meno falloso ad inizio terzo set ed infatti si resta in equilibrio (3-3). Nel settimo gioco il siciliano riesce ad annullare una pericolosa palla break, che aveva tanto le sembianze di un match point e nel gioco successivo è lui a strappare il servizio al giapponese. Nishikori, però, trova immediatamente il controbreak e poi pareggia sul 5-5. Caruso non si perde d’animo e gioca un ottimo dodicesimo game, sfruttando gli errori di Nishikori: break del siciliano, che fa suo il set per 7-5.

Ad inizio quarto set Caruso ha un passaggio a vuoto al servizio. Nishikori approfitta subito dell’occasione ed ottiene il break, portandosi sul 2-1. La reazione del siciliano non si fa attendere e Salvatore pareggia i conti nel game successivo. Break e controbreak anche tra quinto e sesto gioco, con nuovo break nel settimo per Nishikori. Avanti 5-3 il numero 56 del mondo toglie ancora la battuta all’italiano e chiude 6-3.

Foto: LaPresse