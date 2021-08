US Open 2021, quando giocano Berrettini, Sinner, Camila Giorgi e tutti gli italiani al 1° turno. Date, orari, tv, streaming

14 sono gli italiani, tra uomini e donne, al via degli US Open: la situazione degli incontri, però, è nettamente squilibrata a causa della conformazione dei due tabelloni. Tre azzurre, infatti, giocheranno domani, mentre i dieci uomini saranno tutti di scena martedì assieme all’italiana rimanente.

Nella giornata di domani, in particolare, debutto di fuoco per Camila Giorgi, opposta alla rumena Simona Halep, ma ci saranno anche Sara Errani contro la russa Ekaterina Alexandrova e Jasmine Paolini contro la kazaka Yaroslava Shvedova. Enorme numero di uomini, invece, per quanto riguarda il martedì: tutti in campo Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Stefano Travaglia e Salvatore Caruso; in campo anche Martina Trevisan. Dal momento che il martedì vedrà tanti azzurri nello slot dei secondi match, è attesa un’autentica e rara scorpacciata contemporanea.

Di seguito tutto il programma dei giocatori italiani nelle prime due giornate degli US Open 2021. Sarà possibile seguirla in diretta tv su entrambi i canali di Eurosport (1 e 2) e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove Eurosport è disponibile: una selezione di match sarà disponibile su LiveNow. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE scritte per non perdersi il meglio del torneo.

US OPEN 2021: IL PROGRAMMA DEGLI ITALIANI

LUNEDÌ 30 AGOSTO

Ore 17:00 Giorgi (ITA)-Halep (ROU) (12) – 1° turno donne (Grandstand)

Errani (ITA)-Alexandrova (RUS) (32) – 1° turno donne (Court 12, 2° match dalle ore 17:00 dopo Bagnis-Daniel)

Paolini (ITA)-Shvedova (KAZ) – 1° turno donne (Court 15, 4° match dalle ore 17:00 dopo Laaksonen-Millman, Garcia-Dart e Van de Zandschulp-Taberner)

MARTEDÌ 31 AGOSTO

Ore 17:00 Caruso (ITA)-Nishikori (JPN) – 1° turno uomini (Grandstand)

Ore 17:00 Musetti (ITA)-Nava (USA) – 1° turno uomini (Court 7)

Berrettini (ITA) (6)-Chardy (FRA) – 1° turno uomini (Grandstand, 2° match dalle ore 17:00 dopo Caruso-Nishikori)

Trevisan (ITA)-Vandeweghe (CHN) – 1° turno donne (Court 4, 2° match dalle ore 17:00 dopo Baptiste-Zhang)

Sonego (ITA) (20)-Otte (GER) – 1° turno uomini (Court 7, 2° match dalle ore 17:00 dopo Musetti-Nava)

Seppi (ITA)-Fucsovics (HUN) – 1° turno uomini (Court 8, 2° match dalle ore 17:00 dopo Sevastova-Siniakova)

Travaglia (ITA)-Moutet (FRA) – 1° turno uomini (Court 14, 2° match dalle ore 17:00 dopo Ramos Vinolas-Pouille)

Mager (ITA)-Thompson (AUS) – 1° turno uomini (Court 15, 2° match dalle ore 17:00 dopo Kudla-Djere)

Sinner (ITA) (16)-Purcell (AUS) – 1° turno uomini (Court 10, 3° match dalle ore 17:00 dopo Kostyuk-Sakkari e Badosa-Van Uytvanck)

Cecchinato (ITA)-Svajda (USA) – 1° turno uomini (Court 8, 3° match dalle ore 17:00 dopo Sevastova-Siniakova e Seppi-Fucsovics)

Fognini (ITA) (28)-Pospisil (CAN) – 1° turno uomini (Court 10, 4° match dalle ore 17:00 dopo Kostyuk-Sakkari, Badosa-Van Uytvanck e Sinner-Purcell)

US OPEN 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 1 e 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, selezione di match su LiveNow

