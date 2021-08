US Open 2021, qualificazioni femminili: Federica Di Sarra, esordio con vittoria. Fuori Giulia Gatto-Monticone

In archivio la prima giornata delle qualificazioni agli US Open per quanto riguarda il settore femminile italiano. Una vittoria e una sconfitta per le due azzurre impegnate oggi, parte di un più ampio gruppo che ne comprende cinque alla ricerca di altrettanti posti nel tabellone principale, nel quale entrano in 16.

All’esordio assoluto nel tabellone cadetto di uno Slam, Federica Di Sarra si impone d’autorità e in rimonta sulla tedesca Katharina Gerlach: 2-6 7-5 6-4 il punteggio finale. L’italiana, dopo lo scotto dell’esordio pagato nel primo parziale, nel secondo parte subito col break e potrebbe chiudere senza troppi problemi, ma perde il vantaggio. Riesce a riprenderselo nel finale, trovando poi una maggior aggressività per tutto il terzo set, dove il divario è anche più ampio del 6-4 conclusivo. Prossima avversaria una tra la polacca Urszula Radwanska e l’ucraina Katerina Zavatska.

Niente da fare, invece, per Giulia Gatto-Monticone, anche lei opposta a una teutonica, la numero 30 del seeding Jule Niemeier. Stavolta è il tennis di potenza di quest’ultima a fare la differenza, con un doppio 6-2 che rispecchia esattamente quanto visto in campo per larghi tratti, con Niemeier spesso ben dentro il campo a far funzionare i propri schemi tattici.

Domani in campo le restanti tre azzurre: Jessica Pieri dovrà vedersela con la francese Oceane Dodin da sfavorita, mentre migliori sono le prospettive di Lucia Bronzetti (contro la greca Valentini Grammatikopoulou) e di Lucrezia Stefanini (opposta alla georgiana Ekaterine Gorgodze).

