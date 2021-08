US Open 2021, Jasmine Paolini batte Shvedova e accede al secondo turno

Jasmine Paolini esordisce agli US Open con una bella vittoria. L’azzurra ha sconfitto la kazaka Jaroslava Shvedova col punteggio di 6-3, 6-4 in 1 ora e 7 minuti di gioco. Tutto molto facile per la numero 99 del mondo, capace di annichilire la numero 452 del ranking WTA sul cemento di New York. La toscana conferma il pronostico della vigilia e accede al secondo turno dell’ultimo Slam della stagione di tennis, eguagliando quanto fatto pochi mesi fa al Roland Garros.

La 25enne, che un paio di mesi fa ha vinto il suo primo torneo nel massimo circuito (WTA 125 di Bol), è ora attesa dal match da brividi contro la bielorussa Viktoria Azarenka, testa di serie numero 18 del tabellone e numero 19 del mondo che oggi ha regolato la ceca Terza Martincova per 6-4, 6-0. Si preannuncia un confronto decisamente proibitivo per la nostra portacolori, che però cercherà di tenere testa alla quotata rivale e proverà a proseguire la propria avventura a Flushing Meadows.

Paolini è partita fortissimo e ha strappato a zero il servizio all’avversaria nel secondo game, concedendo appena due punti nei primi tre giochi (3-0). L’azzurra ha perso il turno di battuta nel quinto game, ma nel successivo ha prontamente restituito il favore a zero e ha poi chiuso i conti in proprio favore con la massima tranquillità (Shvedova ha annullato un set point nell’ottavo game). Secondo set davvero incredibile perché nei primi sei giochi nessuna è riuscita a tenere il proprio turno di battuta: ben sei break per arrivare sul 3-3. La partita si decide nel nono game, quando Paolini strappa il servizio alla kazaka e poi porta a casa la vittoria.

Paolini si fa apprezzare per la percentuale di prime di servizio (71% contro 55%) e per i punti vinti sulla prima (59% contro il 50%). L’azzurra ha salvato 2 palle break su 6 e ne ha concretizzate ben 6 su 7 contro le 4 su 6 della rivale. Shvedova avanti nel conto degli aces (4-1), parità nel conto dei doppi falli (2 a testa).

Foto: Lapresse