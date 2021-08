Per Federica Di Sarra gli US Open 2021 non finiscono con la qualificazione nel tabellone principale. Ad entrare tra le 128 che si giocheranno lo Slam di New York è la rumena Elena-Gabriela Ruse che si impone con un netto 6-3 6-0 e conferma il suo ottimo periodo positivo anche negli States. Per lei è la terza volta in un main draw, dopo le due a Wimbledon 2018 e 2019 (ha sempre perso all’esordio).

Il primo set è l’unico lottato, anche se parte già col piede sbagliato per l’italiana, costretta a cedere 12 dei primi 15 punti. Di Sarra deve lottare per tenere anche il terzo e il quarto turno di battuta, pur senza più offrire palle break, ma dall’altra parte accade quasi lo stesso: game in cui l’azzurra arriva a 30 o ai vantaggi, ma nei quali Ruse riesce a disimpegnarsi bene e, alla lunga, ad arrivare sul 6-3.

Nel secondo parziale il dritto della trentunenne di Fondi non riesce più a funzionare con continuità, il che ha come conseguenza il dilagare della rumena. Finisce tutto piuttosto rapidamente, e l’Italia non avrà (salvo molto improbabili colpi di scena) ulteriori rappresentanti nei due tabelloni.

La composizione definitiva del contingente italiano agli US Open in singolare, dunque, è la seguente: al maschile Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Gianluca Mager, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, al femminile Camila Giorgi, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani.

Foto: Andrzej Szkocki – BNP Paribas Poland Open