Splendido terzo posto per l’Italia nella tappa di Montreal (Canada) della World Triathlon Championship Series 2021. Il primo podio storico per i nostri colori in una staffetta. Gli azzurri, Beatrice Mallozzi, Gianluca Pozzatti, Alice Betto e Alessandro Fabian chiudono alle spalle degli Stati Uniti (Spivey, Rider, Kasper, McQueen) e Nuova Zelanda (Van Der Kaay, McCullough, Thorpe, Morgan). Un risultato di assoluto prestigio per tutto il movimento, dopo una spedizione ai Giochi Olimpici che non ha regalato grandissime soddisfazioni.

La gara prevedeva 300 metri di nuoto, 6,6 chilometri di ciclismo, 1,9 chilometri di corsa per ciascuno dei quattro atleti. In prima frazione Beatrice Mallozzi, settima dopo la parte di nuoto, chiude con una eccellente frazione di corsa e dà il cambio a Gianluca Pozzatti addirittura in terza piazza alle spalle di Stati Uniti e Nuova Zelanda. Il nostro alfiere ricuce il divario rispetto ai due fuggitivi e passa il testimone ad Alice Betto in seconda posizione in scia agli Stati Uniti.

Alice Betto nel tratto in bici riesce a raggiungere la statunitense, prima di passare addirittura al comando. Ultimo frazionista, Alessandro Fabian che prende il via con 4 secondi di margine sulla nuova Zelanda e 9 sugli USA. Dopo il nuoto, l’Italia è ancora al comando, ma tutto si decide nella parte di corsa. A quel punto gli Stati Uniti scappano e centrano la vittoria, mentre Fabian chiude al terzo posto.

LE DICHIARAZIONI A CALDO DEGLI AZZURRI al sito ufficiale della Fitri

Beatrice Mallozzi: “È un piacere gareggiare con questi ragazzi! Si tratta di un risultato fantastico per me, per i miei compagni di squadra e per tutto il Team Italia”.

Gianluca Pozzatti: “Al termine di un weekend davvero intenso, ci siamo rituffati nella mischia ed è davvero incredibile dividere il podio con i miei compagni di squadra: è un grande giorno per noi”.

Alice Betto: “Tre giorni di gare davvero impegnativi, ma abbiamo chiuso in bellezza. Ho dato il massimo, ho voluto stare in testa dall’inizio alla fine, era importante per noi stare davanti per lottare per il podio. Sono davvero felice per me e per la squadra”.

Alessandro Fabian: “Finalmente sul podio! Oggi abbiamo conquistato un risultato straordinario grazie al team che mi ha lanciato in buona posizione. Devo ringraziare i miei tre compagni di squadra che mi hanno consentito di ottenere questa grande prestazione”.

