Triathlon, Paralimpiadi Tokyo: Veronica Yoko Plebani è medaglia di bronzo nel PTS2 femminile!

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 vedono arrivare la quattordicesima medaglia per l’Italia: Veronica Yoko Plebani conquista il bronzo nel triathlon, nella classe PTS2 femminile, nella gara disputata sulla distanza di 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa.

L’azzurra, che aveva preso parte alle Paralimpiadi Invernali di Sochi 2014 nello snowboardcross ed alle Paralimpiadi Estive di Rio 2016 nella canoa, oggi è terza in 1:15:55, a 1:52 dall’oro della statunitense Allysa Seely, prima in 1:14:03, davanti alla connazionale Hailey Danz, seconda in 1:14:58, a 0:55 dalla vincitrice.

Va ricordato che la classe PTS2 (specialità paralimpica solo tra le donne) comprende le atlete che hanno una amputazione a una gamba al di sopra del ginocchio, o due arti amputati, paresi, atetosi o gravi limitazioni di forza o range articolare. Gareggiano con bici standard con adattamenti e nella corsa con ortesi o protesi con lamine.

Nella classe PTS4 maschile dominio del transalpino Alexis Hanquinquant, primo in 59:58, davanti al nipponico Hideki Uda, secondo in 1:03:45, a 3:47 dal vincitore, ed allo spagnolo Alejandro Sanchez Palomero, terzo in 1:04:24, a 4:26 dalla medaglia d’oro.

Va ricordato che la classe PTS4 (specialità paralimpica solo tra gli uomini) comprende gli atleti che hanno un arto inferiore o superiore amputato, paresi, atetosi o limitazioni medie di forza o range articolare. Gareggiano con bici standard con adattamenti in base alla disabilità e nella corsa possono utilizzare delle ortesi o protesi con lamine.

ORDINE D’ARRIVO PTS2 FEMMINILE

1 206 USA SEELY Allysa Sport Class: PTS2 1:14:03

2 205 USA DANZ Hailey Sport Class: PTS2 1:14:58 +0:55

3 201 ITA PLEBANI Veronica Yoko Sport Class: PTS2 1:15:55 +1:52

4 210 GBR BROWN Fran Sport Class: PTS2 1:19:42 +5:39

5 207 USA STOCKWELL Melissa Sport Class: PTS2 1:21:25 +7:22

6 204 JPN HATA Yukako Sport Class: PTS2 1:28:04 +14:01

7 209 ESP MATEO URIARTE Rakel Sport Class: PTS2 1:30:37 +16:34

8 202 RPC GABITOVA Veronika Sport Class: PTS2 1:39:40 +25:37

ORDINE D’ARRIVO PTS4 MASCHILE

1 424 FRA HANQUINQUANT Alexis Sport Class: PTS4 59:58

2 427 JPN UDA Hideki Sport Class: PTS4 1:03:45 +3:47

3 421 ESP SANCHEZ PALOMERO Alejandro Sport Class: PTS4 1:04:24 +4:26

4 429 CHN WANG Jiachao Sport Class: PTS4 1:04:54 +4:56

5 422 CRO FRANKO Antonio Sport Class: PTS4 1:05:49 +5:51

6 426 USA Mc ELVENNY Eric Sport Class: PTS4 1:06:28 +6:30

7 430 BRA FONSECA Jorge Luis Sport Class: PTS4 1:07:57 +7:59

8 423 GBR TAYLOR Michael Sport Class: PTS4 1:08:11 +8:13

9 425 USA BROWN Jamie Sport Class: PTS4 1:09:12 +9:14

10 428 RPC KOLMAKOV Mikhail Sport Class: PTS4 1:10:19 +10:21

Foto: LaPresse