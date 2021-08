I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 vedono arrivare la quindicesima medaglia per l’Italia: Anna Barbaro (con Charlotte Bonin come guida) conquista l’argento nel triathlon, nella classe PTVI femminile, nella gara disputata sulla distanza di 750 metri a nuoto, 20 km di ciclismo e 5 km di corsa.

L’azzurra, che appartiene alla classe PTVI1 e dunque aveva dalla sua parte un tempo di compensazione di 3:48 rispetto alle atlete delle classi PTVI2 e PTVI3, oggi è seconda in 1:11:11, a 3:56 dall’oro della spagnola Susana Rodriguez (PTVI1), prima in 1:07:15, ma davanti alla transalpina Annouck Curzillat, terza in 1:11:45, a 4:30 dall’iberica.

Nella classe PTVI maschile oro allo statunitense Brad Snyder (PTVI1), primo in 1:01:16, davanti allo spagnolo Hector Catala Laparra (PTVI2, tempo di compensazione +3:21), secondo in 1:02:11, a 0:55 dal vincitore, ed al nipponico Satoru Yoneoka (PTVI1), terzo in 1:02:20, a 1:04 dalla medaglia d’oro.

Va ricordato che la classe PTVI (specialità paralimpica sia per gli uomini che per le donne) comprende gli atleti con disabilità visiva assoluta (PTVI1) o parziale (PTVI2/PTVI3), i quali gareggiano accompagnati da un atleta guida dello stesso genere in tutte le frazioni ed utilizzano il tandem nella frazione di ciclismo.

ORDINE D’ARRIVO PTVI FEMMINILE

+0:00 1 606 ESP RODRIGUEZ Susana Sport Class: PTVI1 Guide: LOEHR Sara 1:07:15

+0:00 2 608 ITA BARBARO Anna Sport Class: PTVI1 Guide: BONIN Charlotte 1:11:11 +3:56

+0:00 3 604 FRA CURZILLAT Annouck Sport Class: PTVI1 Guide: BOUSREZ Celine 1:11:45 +4:30

+3:48 4 601 GBR PEASGOOD Alison Sport Class: PTVI2 Guide: BARTLETT Nikki 1:11:47 +4:32

+0:00 5 607 CAN TUOMELA Jessica Sport Class: PTVI1 Guide: HOGAN Marianne 1:12:53 +5:38

+3:48 6 605 AUS KELLY Katie Sport Class: PTVI3 Guide: SILK Briarna 1:13:01 +5:46

+3:48 7 602 GBR REID Melissa Sport Class: PTVI3 Guide: MACLEOD Hazel 1:14:24 +7:09

+3:48 8 609 USA BAKER Elizabeth Sport Class: PTVI3 Guide: ELLIOTT Jillian 1:14:45 +7:30

+0:00 9 612 RPC VIBORNYKH Ksenia Sport Class: PTVI1 Guide: ZUBOVA Alena 1:15:58 +8:43

+3:48 10 603 UKR OLEKSIUK Vita Sport Class: PTVI2 Guide: BARANOVSKA Liliia 1:17:03 +9:48

+3:48 11 611 JPN MARUO Atsuko Sport Class: PTVI2 Guide: KIKUCHI Hideko 1:20:59 +13:44

+3:48 12 610 USA DIXON Amy Sport Class: PTVI3 Guide: SASS Kirsten 1:22:06 +14:51

ORDINE D’ARRIVO PTVI MASCHILE

+0:00 1 624 USA SNYDER Brad Sport Class: PTVI1 Guide: BILLINGTON Greg 1:01:16

+3:21 2 625 ESP CATALA LAPARRA Hector Sport Class: PTVI2 Guide: RODRIGUEZ IGLESIAS Gustavo 1:02:11 +0:55

+0:00 3 621 JPN YONEOKA Satoru Sport Class: PTVI1 Guide: TSUBAKI Kohei 1:02:20 +1:04

+3:21 4 628 FRA RIGAUDEAU Thibaut Sport Class: PTVI2 Guide: VIENNOT Cyril 1:02:48 +1:32

+0:00 5 623 USA COON Kyle Sport Class: PTVI1 Guide: POTTS Andy 1:03:00 +1:44

+0:00 6 627 FRA PEREL Antoine Sport Class: PTVI1 Guide: LYOEN Olivier 1:03:49 +2:33

+0:00 7 626 ESP GARCIA SERRANO Jose Luis Sport Class: PTVI1 Guide: ANDUJAR BASTIDA Pedro Jose 1:03:55 +2:39

+3:21 8 630 AUS GOERLACH Jonathan Sport Class: PTVI3 Guide: MAINWARING David 1:06:18 +5:02

+0:00 9 622 UKR VARFOLOMIEIEV Anatolii Sport Class: PTVI1 Guide: VIECHKANOV Kostiantyn 1:08:24 +7:08

+3:21 RIT 629 GBR ELLIS Dave Sport Class: PTVI3 Guide: POLLARD Luke RITIRATO

