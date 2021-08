Solamente tre vittorie (tutte di qualità, vista una tappa alla Tirreno-Adriatico, la Freccia Vallone e una frazione al Tour de France) e soprattutto la sensazione di non essere più devastante come un tempo. La maledizione dell’iride si sta abbattendo anche su Julian Alaphilippe che in questa stagione ha deluso sicuramente le aspettative.

Dopo la partecipazione alla Druivenkoers – Overijse, vinta dal compagno di team Remco Evenepoel e chiusa al tredicesimo posto, il transalpino si lancia verso i prossimi appuntamenti.

Il corridore della Deceuninck Quick-Step sarà al via prima della Bretagne Classic, l’ex GP di Plouay, poi dal 5 settembre del Tour of Britain: “Non vedo l’ora di correre il Tour of Britain, che sarà la mia ultima maglia iridata, che sono stato così orgoglioso di indossare negli ultimi dodici mesi. Ho ottenuto un grande successo in Gran Bretagna l’ultima volta che ci sono stato nel 2018 e so che questa volta sarà una corsa molto combattuta. Sarà la gara perfetta per me in vista dei Campionati del Mondo, veniamo qui con una squadra forte e cercheremo di correre al massimo, come facciamo sempre”.

L’obiettivo è puntato ovviamente verso la rassegna iridata in terra belga: il percorso, ideale alle sue caratteristiche, potrebbe favorirlo e l’assalto alla doppietta non è così remoto. Resta poi anche la chance del Giro di Lombardia, dunque le possibilità in questi ultimi mesi dell’anno sono ancora molte.

Foto: Lapresse