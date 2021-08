Tokyo 2020, programma Olimpiadi 8 agosto: orari batterie e finali, medaglie in palio, guida Eurosport e RAI

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 si concludono: dopo le prime giornate con 326 titoli complessivi in palio, ecco che nel Giorno 16 si assegnano gli ultimi 13 ori dei 339 totali. Tanti gli azzurri in gara, da seguire grazie alle tante ore di diretta in tv in chiaro ed in abbonamento ed in streaming in abbonamento.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo e tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo domani, domenica 8 agosto.

PROGRAMMA OLIMPIADI DI TOKYO DOMENICA 8 AGOSTO

00.00 ATLETICA – Maratona maschile (Yassine El Fathaoui, Eyob Ghebrehiwet Faniel, Yassine Rachik)

02.00 VOLLEY – Torneo femminile, finale per il bronzo: Corea del Sud-Serbia

02.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale 7° posto Montenegro-Italia (Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Gonzalo Oscar Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto. Riserva: Gianmarco Nicosia)

03.00 CICLISMO SU PISTA – Omnium femminile (Elisa Balsamo), Sprint femminile (semifinali e finali), Keirin maschile (quarti, semifinali, finale)

04.00 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per 5° posto: Croazia-USA

04.00 GINNASTICA RITMICA – All-around a squadre, finale – Italia (Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean)

04.00 PALLAMANO – Torneo femminile, finale per il bronzo: Norvegia-Svezia

04.30 BASKET – Torneo femminile, finale per l’oro: USA-Giappone

06.30 VOLLEY – Torneo femminile, finale per l’oro: Brasile-USA

06.40 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per il bronzo: Ungheria-Spagna

07.00 BOXE – Finali: -60 kg femminile, -63 kg maschile, -75 kg femminile, +91 kg maschile

08.00 PALLAMANO – Torneo femminile, finale per l’oro: ROC-Francia

09.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, finale per l’oro: Grecia-Serbia

13.00 CERIMONIA DI CHIUSURA

Foto: FIDAL / Colombo