Tokyo 2020, programma Olimpiadi 6 agosto: orari batterie e finali, medaglie in palio, guida Eurosport e RAI

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: dopo le prime giornate con 269 titoli totali in palio, ecco che nel Giorno 14 se ne assegnano altri 23 dei 339 totali. Tanti gli azzurri in gara, da seguire grazie alle tante ore di diretta in tv in chiaro ed in abbonamento ed in streaming in abbonamento.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo e tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo domani, venerdì 6 agosto.

PROGRAMMA OLIMPIADI DI TOKYO VENERDI’ 6 AGOSTO

22.30 (giovedì 5) ATLETICA – 50 km di marcia maschile (AGRUSTI, CAPORASO, DE LUCA)

00.30 GOLF – Torneo femminile, terzo giro (Giulia Molinaro, Lucrezia Colombotto Rosso)

02.30 CANOA – Batterie e quarti di finale: C2 500 metri femminile, C1 1000 metri maschile. Batterie: K4 500 metri femminile, K4 500 metri maschile

03.00 BEACH VOLLEY – Finale per il bronzo e finale per l’oro femminile

03.00 KARATE – Turni preliminari e ranking round: kata maschile (Mattia Busato). Turni preliminari: 61 kg femminile

03.20 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, qualificazioni (prima suddivisione) (Alexandra Agiurgiuculese, Milena Baldassarri)

03.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, finale per il bronzo

04.00 CALCIO – Torneo femminile, finale per l’oro

04.00 LOTTA – Ripescaggi: 74 kg maschile, 53 kg femminile, 125 kg maschile. Ottavi e quarti di finale: 65 kg maschile, 50 kg femminile, 97 kg maschile (Abraham de Jesus Conyedo Ruano)

04.00 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per il bronzo

06.00 VOLLEY – Torneo femminile, semifinale 1

06.40 BASKET – Torneo femminile, semifinale 1

07.00 BOXE – Finali: 91 kg maschile. Semifinali: 75 kg femminili, 63 kg maschili

07.30 PENTATHLON – Gara femminile individuale (Elena Micheli, Alice Sotero)

07.50 GINNASTICA RITMICA – All-around individuale, qualificazioni (seconda suddivisione)

08.00 TUFFI – 10 m maschile, qualificazioni

08.30 CICLISMO SU PISTA – Finali: Madison femminile (Italia), Sprint maschile. Qualifiche e turni eliminatori: Sprint femminile

08.30 PALLANUOTO – Torneo maschile, semifinale 1

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia femminile (GIORGI, PALMISANO, TRAPLETTI)

10.00 KARATE – Turni preliminari, semifinali e finali: 75 kg maschile (Luigi Busà). Semifinali e finali: 61 kg femminile. Finale: kata maschile

10.00 PALLAMANO – Torneo femminile, semifinale 1

10.30 ARRAMPICATA SPORTIVA – Combinata femminile, finale

11.15 LOTTA – Finali: 74 kg maschile (Frank Chamizo Marquez), 125 kg maschile, 53 kg femminile. Semifinali: 65 kg maschile, 97 kg maschile, 50 kg femminile

11.20 PALLANUOTO – Torneo maschile, semifinale 5°-8° posto: Italia-USA

12.00 EQUITAZIONE –Salto ostacoli a squadre, qualificazioni

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, finale per l’oro

12.30 NUOTO ARTISTICO – Gruppi, technical routine (Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli ed Enrica Piccoli)

12.30 TENNISTAVOLO – Gara a squadre maschile, finale per l’oro

12.50 ATLETICA – Finali: tiro del giavellotto femminile, 5000 metri maschili, 400 metri femminili, 1500 metri femminile, 4×100 maschile (Italia), 4×100 femminile. Batterie: 4×400 maschile (ITALIA)

12.50 PALLANUOTO – Torneo maschile, semifinale 2

13.00 BASKET – Torneo femminile, semifinale 2

13.00 CALCIO – Torneo maschile, finale per il bronzo

14.00 PALLAMANO – Torneo femminile, semifinale 2

14.00 VOLLEY – Torneo femminile, semifinale 2

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous