Sono proseguite nella notte italiana alle Paralimpiadi di Tokyo le gare di tiro con l’arco per le donne della classe open, per quanto concerne il compound. La classe open contiene sia atlete in piedi che su sedia a rotelle: le arciere si posizionano ad un angolo di 90 gradi rispetto al bersaglio e possono utilizzare il supporto del corpo.

Il ranking round di venerdì scorso è servito a delineare il tabellone della gare individuale, dove si tirano cinque serie di tre frecce e chi totalizza il punteggio complessivo più alto passa il turno: Maria Andrea Virgilio, di classe W2, testa di serie numero 5, e per questo esentata ieri dai sedicesimi, ha sconfitto oggi negli ottavi l’iraniana Farzaneh Asgari, numero 12, con lo score di 136-135.

Continua la cavalcata anche per l’altra azzurra in gara, Eleonora Sarti, anch’ella di classe W2, numero 13 del tabellone e quindi, dopo la vittoria di ieri nei sedicesimi, oggi opposta negli ottavi alla testa di serie numero 4, la brasiliana Jane Karla Gogel, battuta nel confronto odierno per 146-140. Per l’azzurra c’è anche il record paralimpico.

Alle 4.30 ora italiana di oggi ci sarà il derby azzurro nei quarti di finale.

Foto: LaPresse