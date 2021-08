Si conclude una nuova giornata di azione a Yumenoshima, sede delle gare di tiro con l’arco delle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Sono state assegnate nella mattinata giapponese le medaglie per quanto riguarda la specialità del compound al maschile.

He Zihao vince la finale per l’oro imponendosi per 147-142 sull’iraniano Ramezan Biabani. Quest’ultimo cede al cinese che ha controllato l’incontro dimostrandosi nettamente superiore al rivale in tutte le fasi.

La lotta per la medaglia di bronzo è stata senza dubbio molto più interessante. Ancora una volta è la Cina a festeggiare grazie a Ai Xinliang. L’atleta asiatico ha sconfitto per soli due punti lo slovacco Marcel Pavlik. Le ultime tre frecce hanno condannato l’atleta europeo che ha dovuto alzare bandiera bianca.

Appuntamento da non perdere domani, giornata in cui tornerà in scena l’Italia. Asia Pellizzari si prepara a dare battaglia in quel di Tokyo nel W1 individuale, torneo si concluderà nella mattinata giapponese.

Foto: LaPresse