Si è appena conclusa a Wroclaw (in Polonia) la prima giornata ufficiale di gara dei Campionati Mondiali Giovanili di tiro con l’arco 2021, appuntamento più importante della stagione a livello internazionale per tutti gli arcieri Under 20. Buoni segnali in casa Italia al termine del ranking round specialmente tra i cadetti, ma in generale quasi tutti gli azzurrini sono ancora in corsa per le medaglie nei vari tabelloni.

Partiamo dalla competizione di ricurvo riservata agli junior: Francesco Gregori e Matteo Bilisari (rispettivamente 20° e 35° in qualificazione) hanno superato il primo turno a eliminazione diretta accedendo ai 24mi di finale, mentre Federico Novati è uscito di scena all’esordio e resta in corsa esclusivamente per la prova a squadre. Buona prova nel ranking round e pass diretto per i 24mi in campo femminile da parte di Roberta Di Francesco e Karen Hervat, mentre Aiko Rolando entrerà in gara a partire dal primo turno eliminatorio.

In serata è andato in archivio anche il ranking round di ricurvo per i cadetti, con dei risultati incoraggianti in ottica azzurra. Al maschile Francesco Poerio Piterà si è classificato 4° con 660 punti su 72 frecce, guadagnandosi un bye per i primi due turni e accedendo direttamente ai sedicesimi di finale. Gli altri due componenti del terzetto, Francesco Zaghis e Simone Dezani, hanno firmato il 34° ed il 35° punteggio conquistando il pass per i 24mi di finale. Molto bene tra le ragazze Ginevra Landi e Chiara Compagno, entrambe nella top15 e qualificate per il secondo turno tramite un bye, mentre Elena Branca ha fatto più fatica e sarà chiamata a tirare già dai 48mi di finale.

Domani il programma della rassegna iridata entrerà nel vivo con una giornata riservata esclusivamente a scontri diretti individuali e a squadre, nelle divisioni di arco olimpico e compound. Tutte le finali andranno in scena nel weekend, tra sabato 14 e domenica 15 agosto.

