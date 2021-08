Ancora due settimane di pausa e poi si riaccenderanno nuovamente i riflettori in Giappone per i Giochi della XVI Paralimpiade, in programma a Tokyo dal 24 agosto al 5 settembre. L’Italia, dopo le due splendide medaglie individuali ottenute da Mauro Nespoli e Lucilla Boari alle Olimpiadi, va a caccia di risultati importanti nel tiro con l’arco anche con la Nazionale Para Archery.

Saranno 8 gli arcieri che rappresenteranno il Bel Paese sul campo di gara del Dream Island Archery Park in un totale di 6 eventi con in palio medaglie. I pass per le Paralimpiadi sono stati assegnati in occasione dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosch 2019 e durante l’ultimo torneo di qualificazione andato in scena un mese fa a Nove Mesto, in Repubblica Ceca.

In campo maschile Stefano Travisani prenderà parte alla competizione individuale di ricurvo (Roberto Airoldi sarà la prima riserva a casa), mentre Matteo Bonacina e Giampaolo Cancelli proveranno ad emergere nella divisione compound. Al femminile sono state convocate Elisabetta Mijno e Vincenza Petrilli per il ricurvo, oltre a Eleonora Sarti e Maria Andrea Virgilio nel compound. Italia rappresentata anche nel W1 femminile da Asia Pellizzari. La selezione tricolore sarà impegnata anche nella prova a squadre mista di compound.

Foto: Lapresse