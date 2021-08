La prima giornata di finali della Coppa del Mondo juniores di tiro a volo, in corso di svolgimento ad Almaty, ha dato i suoi verdetti. Sulle pedane dell’impianto kazako si sono tenute le finali dei concorsi individuali di Skeet: andiamo a vedere come sono andate le cose, soprattutto in ottica azzurra.

Contest maschile: il successo di Giammarco Tuzi

L’azzurro classe 2001, che agli Europei di categoria a Osijek, qualche mese fa, non era riuscito ad andare oltre il quarto posto, ha sbaragliato la concorrenza riuscendo a prendersi una bella vittoria, la prima, in questo tipo di gara.

Sbriciolando 56 dei 60 piattelli a disposizione, l’alfiere tricolore si è messo alle spalle i ciprioti Kleanthis Varnavides (51/60), secondo, e Andreas Pontikis (42/50), terzo, togliendosi una bella soddisfazione.

Contest femminile: terza Giada Longhi, quarta Sara Bongini

Nel concorso riservato alle ragazze non arriva l’affermazione, ma per l’Italia si festeggia comunque il podio di Giada Longhi che arrivando terza con lo score di 41/50 ha preceduto la compagna di squadra Sara Bongini, quarta a quota 35/40, in una rassegna dominata dal duo russo costituito da Anna Zadinova e Daria Lekomtseva.

Domani, dopo le gare individuali, sarà la volta invece delle competizioni a squadre.

Foto: Fitav