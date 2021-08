Una potenza in vasca. La Nazionale italiana di nuoto sta confermando quello che si pensava alla vigilia di queste Paralimpiadi di Tokyo. La squadra guidata dal Direttore Tecnico Riccardo Vernole era decisamente accreditata alla vigilia e le 20 medaglie vinte fino ora, frutto di 7 ori, 8 argenti e 5 bronzi, non sono di certo casuali.

Andando a vedere il medagliere nella specialità singola, il Bel Paese è in quarta piazza, a un solo oro dalla Cina e dalla Russia che occupano le prime due posizioni. Oggi, altra giornata straordinaria, con gli ori di Simone Barlaam, Arjola Trimi e della 4×100 stile libero femminile a cui vanno aggiunti gli argenti di Giulia Terzi e di Giulia Ghiretti e il bronzo di Carlotta Gilli.

Le prestazioni, dunque, sono state sensazionali e non ci può che essere grande soddisfazione in Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano che ha premiato Barlaam: “Questa è una gara che si vince sui centesimi di secondo, per cui fino alla fine ho sofferto, come abbiamo fatto tutti, ma ho capito che avrebbe vinto quando mancavano soltanto 3 o 4 metri perché erano appaiati, ma Simone è più alto, ha il braccio più lungo“, le parole di Pancalli sulla prestazione dell’azzurro nella Finale dei 50 stile libero S9.

“Questi risultati non avvengono per miracolo, sono frutto di lavoro di semina, di sacrifici. Chapeau alla FINP, al presidente Valori, al direttore tecnico dell’Italnuoto Riccardo Vernole, ma anche a tutti i tecnici societari che i ragazzi fanno bene a ricordare nelle interviste perché svolgono un ruolo fondamentale. Poi, non é ancora finita, ci sono ancora tante gare“, la chiosa del presidente del Comitato Paralimpico Italiano (fonte: FINP).

Foto: LaPresse