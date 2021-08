The Rugby Championship 2021, Nuova Zelanda-Australia 57-22. Gli All Blacks conquistano la Bledisloe Cup

Dopo il successo per 33-25 nel match di sabato scorso, valido come primo incontro della serie al meglio delle tre sfide che metteva in palio la Bledisloe Cup, la Nuova Zelanda oggi batte ancora l’Australia, con un nettissimo 57-22, ed oltre a conquistare il trofeo incamera anche i primi 5 punti del The Rugby Championship 2021, scattato proprio con il match odierno. Nel pomeriggio italiano si giocherà Sudafrica-Argentina.

Nel primo tempo gli All Blacks conducono costantemente il match anche se il punteggio resta sempre in equilibrio, con tre mete trasformate da parte dei neozelandesi e due marcature australiane di cui una convertita, oltre ad un piazzato: si va al riposo sul 21-15.

Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica per 10′, gli All Blacks marcano subito la meta che vale il punto di bonus offensivo, per poi dilagare e mettere a segno nei secondi 40′ ben cinque mete complessive (di cui quattro trasformate, oltre ad un piazzato) dopo le tre della prima parte di gara. L’Australia marca a poco più di 10′ dal termine ma non trova la quarta meta per il punto di bonus. Finisce 57-22.

