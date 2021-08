Tennistavolo, Paralimpiadi Tokyo: in casa Italia vince solo Giada Rossi

Tra i 22 sport protagonisti alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 c’è anche il tennistavolo: nella notte italiana sono stati protagonisti cinque dei sette azzurri qualificati, ma purtroppo in casa Italia si registra soltanto la vittoria di Giada Rossi, mentre vengono sconfitti i quattro uomini in gara.

Giada Rossi (Lo Sport è Vita Onlus) nella classe 1-2 femminile supera la francese Isabelle Lafaye per 3-0 (11-7, 13-11, 11-7) e chiude al comando il Gruppo A, passando alla fase ad eliminazione diretta. Amine Mohamed Kalem (Tennistavolo Romagnano) nella classe 9 maschile viene battuto nel Gruppo C dall’australiano Ma Lin per 0-3 (4-11, 6-11, 9-11) e nella sessione pomeridiana tornerà in gara per cercare il passaggio del turno.

Poca fortuna anche per Andrea Borgato (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Federico Falco (Fondazione Bentegodi), entrambi battuti nella classe 1 maschile: il primo cede nel Gruppo C al magiaro Endre Major per 1-3 (6-11, 6-11, 11-7, 8-11), il secondo viene battuto nel Gruppo A dal sudcoreano Joo Young Dae per 0-3 (10-12, 7-11, 4-11).

Nella classe 6 maschile Matteo Parenzan esce sconfitto nel Gruppo B per 0-3 (12-14, 6-11, 7-11) dalla sfida con il danese Peter Rosenmeier. Ricordiamo che nel tennistavolo gli atleti sono suddivisi in classi di disabilità, dalla 1 alla 5 per i pongisti in carrozzina, dalla 6 alla 10 per quelli in piedi e la 11 per gli atleti con disabilità intellettive e relazionali.

