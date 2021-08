Tennistavolo, Paralimpiadi Tokyo: Giada Rossi e Mohamed Kalem partono con una vittoria, ok anche Brunelli

Alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 è incominciato il torneo di tennistavolo, si è partiti con i primi incontri della fase a gironi.

Giada Rossi, bronzo alle Paralimpiadi di Rio 2016 e numero 1 al mondo, ha sofferto più del previsto per sconfiggere l’argentina Maria Garrone per 3-1 (11-7, 7-11, 11-9, 11-4). La 27enne non ha avuto particolari problemi contro la sudamericana e ha ben incominciato la propria avventura nel tabellone del singolare classe 2, la prossima avversaria sarà la francese Isabelle Lafaye che completa il gruppo A.

Mohamed Amine Kalem ha incominciato al meglio la propria avventura nel tabellone di singolare classe 9. Il 39enne di origini tunisine, spettacolare bronzo a Rio 2016 quando da ripescato eliminò l’icona Ma Lin, ha sconfitto agevolmente il malese Chaoming Chee con un perentorio 3-0 (11-6, 11-7, 11-4) e ha compiuto il primo passo verso il passaggio del turno (il suo raggruppamento è completato dal britannico Joshua Stacey e proprio da Ma Lin, che ora rappresenta l’Australia).

Schiacciante affermazione anche per Michela Brunelli nel singolare classe 3. La nostra portacolori ha liquidato l’argentina Veronica Soledad Blanco con uno schiacciante 3-0 (11-6, 11-6, 11-5) e compie il primo passo nel girone che comprende anche la croata Andela Muzinic e la messicana Edith Sigala Lopez.

Matteo Orsi è stato sconfitto dal fuoriclasse cinese Panfeng Feng per 3-0 (11-6, 11-6, 11-6) e ora l’azzurro dovrà riscattarsi contro il polacco Maciej Nalepka per cercare di rimanere in corsa nel tabellone di singolare classe 3.

Foto: Lapresse