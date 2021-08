Tennis, Rafa Nadal annuncia il forfait da Cincinnati. Assente anche Milos Raonic

Pareva soltanto una formalità, alla fine è arrivata la notizia che ci si aspettava. Rafa Nadal non sarà nemmeno al torneo Masters1000 di Cincinnati. Il mancino di Manacor è ai box per un problema al piede che lo sta condizionando dal post Roland Garros, che già lo costrinse a rinunciare a Wimbledon e al torneo olimpico di Tokyo.

L’annuncio è arrivato direttamente dall’organizzazione del torneo americano, che ha annunciato con un articolo sul proprio sito ufficiale il forfait del numero 4 al mondo, campione del Western & Southern Open nel 2013 quando riuscì a battere nell’ultimo atto il padrone di casa John Isner.

Nadal era tornato alle competizioni dopo un lungo stop nel torneo di Washington, vinto da Jannik Sinner; lo spagnolo aveva debuttato battendo in una battaglia all’ultimo sangue lo statunitense Jack Sock, ma si è dovuto inchinare in tre set al sudafricano Lloyd Harris. Il re della terra rossa non ha avuto le risposte che si aspettava dal proprio fisico durante il 500 della capitale americana, facendo sì che arrivasse il ritiro da Toronto e da Cincinnati.

Quello di Rafa Nadal non è l’unica forfait di peso del torneo di Cincinnati: nella stessa giornata è arrivato anche l’annuncio del canadese Milos Raonic. Il numero 23 al mondo non potrà dunque difendere i punti accumulati lo scorso anno nel Masters1000 di scena in Ohio, quando si spinse fino alla finale in cui venne battuto da Novak Djokovic.

