A distanza di cinque anni dal trionfo più importante della sua carriera, Monica Puig torna a parlare dell’oro conquistato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. La portoricana ha ammesso che quel successo le ha cambiato la carriera e che le aspettativa e la pressione che ha sentito dopo quella vittoria ne hanno condizionato il rendimento.

“Ho vinto le Olimpiadi nel 2016 e in quel momento ho sentito che tutto era incredibile. Ma poi è arrivata la pressione, il riconoscimento che arriva con un tale successo, e tutto ciò è stato davvero difficile da affrontare. Quando è arrivato quel momento, ho capito che non ero pronta per una cosa così grande“.

Puig ha raccontato, nell’intervista riportata anche da livetennis, che per lei è stato molto difficile a livello psicologico sopportare la pressione: “Ho avuto molti momenti di pianto, molti giorni di frustrazione e tristezza cercando un modo per incanalare tutta l’energia e trasformarla in qualcosa di positivo. Eppure, alla fine di tutto, mi ha aiutato ad essere un atleta migliore, una persona migliore. Se ci penso, mi sembra che sia tutto vicino e lontano allo stesso tempo“.

Quel che è certo è che da quel titolo olimpico Puig ha pagato lo scotto non solo della pressione ma anche di tanti problemi fisici che le hanno impedito di esprimersi al meglio. Nonostante tutto, però, il suo nome resterà per sempre nella storia di questo sport: “È una sfida enorme, molto dura. Non importa quale sport o competizione olimpica io stia guardando, provo sempre molta tristezza per non essere lì. Questo è il dolore che ho dentro, e mi sento super depressa. Alla fine della giornata, devo pensare che cinque anni fa ho fatto qualcosa che rimarrà con me per il resto della mia vita e nessuno potrà portarmelo via“.

Foto: LaPresse