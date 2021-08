Tennis, Masters 1000 Cincinnati 2021: derby russo Medvedev-Rublev in semifinale, Zverev attende Tsitsipas

Mai come questa volta si può dire che i pronostici sono stati rispettati. Le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati vedranno, infatti, protagoniste le prime quattro teste di serie del torneo. Da una parte il derby russo tra Daniil Medvedev ed Andrey Rublev e dall’altra la sfida tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas.

Prosegue la striscia vincente di Daniil Medvedev sul cemento in questa estate. Il numero due del mondo e prima testa di serie a Cincinnati ha dominato il suo quarto di finale contro lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. Il russo si è imposto con un perentorio 6-1 6-1 in neanche un’ora di gioco, confermandosi il favorito per la vittoria finale. Adesso per Medvedev ci sarà la sfida casalinga con il connazionale Andrey Rublev, che, invece, ha sofferto e faticato contro un ritrovato Benoit Paire, sconfitto in tre set con il punteggio di 6-2 3-6 6-3.

Il principale rivale di Medvedev sembra essere Alexander Zverev, tornato a giocare proprio questa settimana dopo la conquista della medaglia d’oro a Tokyo. Il campione olimpico non ha avuto problemi nel suo quarto di finale contro Casper Ruud, superando il norvegese in due set per 6-1 6-3 in un’ora di gioco. In semifinale si alza l’asticella per il tedesco, che se la vedrà con Stefanos Tsitsipas. Il greco, che aveva sofferto molto negli ottavi contro un ottimo Lorenzo Sonego, ha superato in tre set il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-2 5-7 6-1.

RISULTATI QUARTI DI FINALE MASTERS 1000 CINCINNATI 2021

Medvedev (Rus) b. Carreno Busta (Spa) 6-1 6-1

Rublev (Rus) b. Paire (Fra) 6-2 3-6 6-3

Tsitsipas (Gre) b. Auger-Aliassime (Can) 6-2 5-7 6-1

Zverev (Ger) b. Ruud (Nor) 6-1 6-3

Foto: LaPresse