A Carnoustie (Scozia) si è appena concluso il secondo giro dell’AIG Women’s Open 2021, il tradizionale British Open che segna l’ultimo appuntamento major del calendario dell’LPGA Tour. Davanti a tutti troviamo una coppia inedita, formata dall’inglese Georgia Hall e dalla statunitense Mina Harigae, che si trovano appaiate con lo score di -7.

Harigae è stata la migliore di giornata sul difficile percorso links scozzese, trovando un ottimo -5 che le ha permesso di riagguantare Hall, oggi da 3 colpi sotto al par. La coppia di testa si trova tuttavia a guardarsi le spalle da uno spauracchio non da poco, visto che a -6 troviamo una delle favoritissime della vigilia, la coreana Kim Sei Young, che è stata raggiunta dall’altra americana in grande spolvero in questo 2021, Lizette Salas.

L’armata americana avrà anche altre due importanti frecce a disposizione nel weekend, con Lexi Thompson (quinta a -5) che ci riprova dopo la tremenda batosta allo US Open e, naturalmente, la numero 1 del mondo Nelly Korda (-4) che nonostante non abbia mostrato la sua condizione più brillante è comunque lì pronta a dare la zampata in undicesima piazza provvisoria.

Non è stata invece sicuramente la settimana della nostra Giulia Molinaro. L’unica azzurra presente in Scozia ha lottato sia ieri che oggi con Carnoustie e ne è uscita con un punteggio di +8 (78 74) che non le rende certamente merito. Certamente meglio oggi con i bogey limitati a tre, ma già dopo la falsa partenza era chiaro che per la veneta ci fossero poche speranze di passare il taglio.

Foto: Georgia Hall – LaPress